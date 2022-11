Etapa de Sarria a Portomarín

L’itinerari

Km 0. Sarria (Tots els Serveis)

Km 2,9. As Parets

Km 3,7. Vilei (Alberg. Bar)

Km 4,5. Barbadelo (Albergs. Bar)

Km 6. Mercat dóna Serra (Bar-Botiga)

Km 8,2. Leiman

Km 12. Morgade (Alberg. Bar)

Km 13,1. Ferreiros (Albergs. Bar)

Km 13,6. Mirallos (Alberg. Bar)

A Pena (Alberg. Bar)

Km 16,8. Mercadoiro (Alberg. Bar)

Km 17,1. Moutrás (Botiga Peter Pank)

Km 20. Vilachá (Alberg. Bar-restaurant vegetarià)

Km 22,4 Portomarín (Tots els Serveis)

Per a un bon percentatge de caminantes, la rúa Maior de Sarria és el quilòmetre 0 de la seva peregrinació a Compostela. A primeres hores del dia i, sobretot, en els mesos estivals, el carrer donaria per a realitzar una estadística més que fiable sobre les edats, races, nacionalitats i vestimenta dels pelegrins que es dirigeixen a Santiago. El tram inicial de 2,9 quilòmetres entre Sarria i As Parets ofereix un excel·lent començament d'etapa. Després de la Rúa Maior, passant al costat de l'edifici de la, arribem al mirador sobre Sarria, adornat amb un creuer. Uns tres-cents metres després del mirador, el Camí s'ajunta amb el, principalment de fàbrica gòtica i renaixentista i regentat pels Pares Mercedaris. L'etapa descendeix al costat del mur del cementiri fins al, afluent del Sarria. El medievalpermet creuar-ho.Al costat de petits prats i hortes particulars passem sota un viaducte per a travessar les vies. Després d'elles salvem un rierol gràcies a una passarel·la de fusta. El curs d'aigua dóna pas a un duro repecho per camí - embolicat per superbs castanyers - que puja fins al lloc d'As(Fita 109), on s'assenteixi un castre preromà del mateix nom. El llogaret apareix després.Des d'aquí, per pista veïnal, ens acostem fins a Vileion ens rep una escultura en record a Don Germán Arias. Immediatament, a mà esquerra, veiem l'àrea de descans Km 108 de Vilei, repleta de tota mena de màquines de vending: cafè, refrescos, snacks, piles... i un segell per a adornar encara més la credencial.De nou per pista asfaltada progressem fins a la parròquia de Barbadelo, un panell informatiu fa recaure la nostra atenció en la, a diversos metres del Camí. Envoltada pel camposanto, mereixen la seva atenció les portades i els capitells.Deixem l'alberga mà dreta i continuem una altra vegada per pista veïnal asfaltada fins als llogarets de Rente, amb taverna i situada en l'encreuament de la DL.-5709.En creuar no es continua per la carretera sinó que es pren un corredor arbrat que sorgeix de front. Als cinc minuts passem al costat d'una font decorada amb, la mascota del Xacobeo 93. Set-cents metres més endavant arribem al costat de les portes del, de l'any 1920. Al març de 2014 es va inaugurar ladel mateix nom. Torcem noranta graus a la dreta i travessem el pasal d'hivern, que evita que fiquem el peu en la bassa d'aigua. Aviat creuem la DL.-633 per a passarDesprés apareix, ambi la presència d'alguns hórreos (Km 9,2 i Fita 103). Diem, de moment, adéu a l'asfalt per a avançar per corredoira cap a Cortiñas.Entre murs de pedra i castanyers aconseguimper a arribar, primer a la falsai uns metres més endavant al veritable, coronat de pedres i banyat en grafiti. Bastaria començar a peu en aquest punt per a obtenir laperò la peregrinació no és un certificat. La destinació és el propi Camí. Uns metres més endavant es trobaA la sortida, un cartell ens dóna la benvinguda al, que pren el relleu del sarriano. Aconseguim, primera parròquia de Paradela.Baixem per pista asfaltada fins a l'immediat(Km 13,6 i Fita 98). A mà esquerra hi ha un restaurant que regenta Natalia i que té 25 llits per als pelegrins. El preu és donatiu i en el bar donen desdejunis, menús, entrepans, etc.Tot seguit es troba l'església, que es va baixar pedra a pedra des de Ferreiros en 1790. El Camí es dirigeix per asfalt des de Mirallos a A PenaPosteriorment avancem fins a Couto. No serà estrany topar-se amb alguna família guiant el bestiar d'un lloc a un altre. Deixant enrere el lloc de Rozas sobrevé la fita 96,5. Suposa també deixar, almenys durant un tram, la pista asfaltada per a prendre una senda en lleugera costa a l'abric dels roures i pins. En el primer encreuament que es presenta seguim per l'esquerra. La fita 95,5 anuncia la proximitat de Moimentos, llogaret a la qual arribem, després de deixar abans a mà esquerra una creu de fusta enrotllada amb filferro d'arç i travessar la carretera DL.-4203. En uns minuts arribem a MercadoiroL'itinerari condueix posteriorment al pròxim, on hi ha unaDesprés d'una costa i pistes asfaltades descendim fins a Parrocha, últim llogaret del Camí pertanyent a Paradela, on el sud-africàva obrir un alberg en la primavera de 2014. En 2016 va obrir també, un bar restaurant vegetarià.Un brusc descens ens acosta fins al, embassat per Belesar(Fita 90). El pont, de més de 350 metres de longitud, ens acosta fins alde façanes blanques i teulades grises. L'entrada al poble es fa per un dels arcs del, reconstruït per a assentar una escalinata i col·locar una petita capella. Pugem per ella i passant el Centre Virtual d'Informació al Pelegrí ens dirigim fins al centre del poble. En l'alberg públic, encara que la distància recorreguda avui pugui semblar infinitament major, solucionem els 22,4 quilòmetres de l'etapa.