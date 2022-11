Etapa de Sarria a Portomarín

El itinerario

Km 0. Sarria (Todos los Servicios)

Km 2,9. As Paredes

Km 3,7. Vilei (Albergue. Bar)

Km 4,5. Barbadelo (Albergues. Bar)

Km 6. Mercado da Serra (Bar-Tienda)

Km 8,2. Leiman

Km 12. Morgade (Albergue. Bar)

Km 13,1. Ferreiros (Albergues. Bar)

Km 13,6. Mirallos (Albergue. Bar)

A Pena (Albergue. Bar)

Km 16,8. Mercadoiro (Albergue. Bar)

Km 17,1. Moutrás (Tienda Peter Pank)

Km 20. Vilachá (Albergue. Bar-restaurante vegetariano)

Km 22,4 Portomarín (Todos los Servicios)

Para un buen porcentaje de caminantes, la rúa Maior de Sarria es el kilómetro 0 de su peregrinación a Compostela. A primeras horas del día y, sobre todo, en los meses estivales, la calle daría para realizar una estadística más que fiable sobre las edades, razas, nacionalidades y vestimenta de los peregrinos que se dirigen a Santiago. El tramo inicial de 2,9 kilómetros entre Sarria y As Paredes ofrece un excelente comienzo de etapa. Tras la Rúa Maior, pasando junto al edificio de la, llegamos al mirador sobre Sarria, adornado con un crucero. Unos trescientos metros después del mirador, el Camino se junta con el, principalmente de fábrica gótica y renacentista y regentado por los Padres Mercedarios. La etapa desciende junto al muro del cementerio hasta el, afluente del Sarria. El medievalpermite cruzarlo. Junto a pequeños prados y huertas particulares pasamos bajo un viaducto para cruzar las vías. Tras ellas salvamos un arroyo gracias a una pasarela de madera. El curso de agua da paso a un duro repecho por camino - envuelto por soberbios castaños - que sube hasta el lugar de(Mojón 109), donde se asienta un castro prerromano del mismo nombre. La aldea aparece después.Desde aquí, por pista vecinal, nos acercamos hastadonde nos recibe una escultura en recuerdo a Don Germán Arias. De inmediato, a mano izquierda, vemos el área de descanso Km 108 de Vilei, repleta de todo tipo de máquinas de vending: café, refrescos, snacks, pilas... y un sello para adornar aún más la credencial.De nuevo por pista asfaltada progresamos hasta la parroquia de, un panel informativo hace recaer nuestra atención en la, a varios metros del Camino. Rodeada por el camposanto, merecen su atención las portadas y los capiteles.Dejamos ela mano derecha y continuamos otra vez por pista vecinal asfaltada hasta las aldeas de, con taberna y situada en el cruce de la LU-5709.Al cruzar no se continúa por la carretera sino que se toma un corredor arbolado que surge de frente. A los cinco minutos pasamos junto a una fuente decorada con, la mascota del Xacobeo 93. Setecientos metros más adelante llegamos junto a las puertas del, del año 1920. En marzo de 2014 se inauguró ladel mismo nombre. Torcemos noventa grados a la derecha y atravesamos el pasal de invierno, que evita que metamos el pie en la balsa de agua. Pronto cruzamos la LU-633 para pasarDespués aparece, cony la presencia de algunos hórreos (Km 9,2 y Mojón 103). Decimos, de momento, adiós al asfalto para avanzar por corredoira hacia. Entre muros de piedra y castaños alcanzamospara llegar, primero al falsoy unos metros más adelante al verdadero, coronado de piedras y bañado en graffiti. Bastaría comenzar a pie en este punto para obtener lapero la peregrinación no es un certificado. El destino es el propio Camino. Unos metros más adelante se encuentraA la salida, un cartel nos da la bienvenida al, que toma el relevo del sarriano. Alcanzamos, primera parroquia de Paradela.Bajamos por pista asfaltada hasta el inmediato(Km 13,6 y Mojón 98). A mano izquierda hay un restaurante que regenta Natalia y que tiene 25 camas para los peregrinos. El precio es donativo y en el bar dan desayunos, menús, bocadillos, etc.Acto seguido se encuentra la, que se bajó piedra a piedra desde Ferreiros en 1790. El Camino se dirige por asfalto desde Mirallos aPosteriormente avanzamos hasta. No será extraño toparse con alguna familia guiando el ganado de un lugar a otro. Dejando atrás el lugar de Rozas sobreviene el mojón 96,5. Supone también dejar, al menos durante un tramo, la pista asfaltada para tomar una senda en ligera cuesta al abrigo de los robles y pinos. En el primer cruce que se presenta seguimos por la izquierda. El mojón 95,5 anuncia la cercanía de, aldea a la que llegamos, tras dejar antes a mano izquierda una cruz de madera enrollada con alambre de espino y cruzar la carretera LU-4203. En unos minutos llegamos aEl itinerario conduce posteriormente al próximo, donde hay unaTras una cuesta y pistas asfaltadas descendemos hasta, última aldea del Camino perteneciente a Paradela, donde el sudafricanoabrió un albergue en la primavera de 2014. En 2016 abrió también, un bar restaurante vegetariano.Un brusco descenso nos acerca hasta el, embalsado por(Mojón 90). El puente, de más de 350 metros de longitud, nos acerca hasta elde fachadas blancas y tejados grises. La entrada al pueblo se hace por uno de los arcos del, reconstruido para asentar una escalinata y colocar una pequeña capilla. Subimos por ella y pasando el Centro Virtual de Información al Peregrino nos dirigimos hasta el centro del pueblo. En el albergue público, aunque la distancia recorrida hoy pueda parecer infinitamente mayor, solventamos los 22,4 kilómetros de la etapa.