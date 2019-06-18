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Portomarinetik Palas de Reirako etapa
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Etapari buruzko informazioa 28: Portomarinetik Palas de Reirako etapa
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Etapako interesguneak 28: Portomarinetik Palas de Reirako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Portomarín (zerbitzu guztiak)
Aterpetxe publikotik San Nikolas elizaraino egingo dugu atzera, eta aurrez aurre jarraituko dugu Chantada hiribidetik ateratzeko, errepide berean amaitzen baita. Lehen, Torres Errekastoa gainditzen duen metalezko pasabidea gurutzatzen zen, baina itxita dago. Orain, errepidearen zubitik gora dago, ondo seinaleztatuta. Hori gaindituta, asfaltoa eskuinetik utziko dugu, etxe batzuen ondoan, eta San Antonio mendiaren magaletik jarraituko dugu (1. km). Kilometro bat gora egin, gutxi gorabehera, eta pinuen eta belardien artean lautadan hasiko gara. LUko 633 bazterbideraino jaisten den bidean, San Mamedera eta Veladera doan bidegurutzea igaro ondoren, errepideari itsatsitako aldamenean jarriko gara. Ehunka metro aurrerago, adreilu-fabrika baten parean (3. km), errepidea gurutzatu eta eskuinetik aurrera egiten duen antzeko bidetik jarraituko dugu. Ongarri eta ongarrien nabe batzuen parean, LU-633 errepidea gurutzatu eta ezkerretara egingo dugu aurrera. Laurehun eta berrogeita hamar metro geroago Toxibora iritsiko gara (85,5 mugarria). Etxe bat eta, aurrerago, harrizko eta zurezko garaia dotore bat, arrosa-leiho batez apaindua eta pinakuluz eta gurutzez errematatua, bisita osoa da (4,8 km). Nahiz eta errepidetik oso hurbil ibili, pinu-orban batzuek isolatu egiten gaituzte tarte txiki batean. Asfaltoaren ondoan, berriz ere, askaldegi bat (7,3. km) pasa, eta Gonzar parrokiaraino tiratuko dugu. Santa Maria eliza eta herrigunea ezkerrean daude.
- 8. km. Gonzar (aterpetxeak. Taberna)
Tabernaren eta aterpetxe publikoaren ondotik pasa, eta laster ezkerretara egingo dugu, Castromaiorera igotzen den pista bat hartzeko. Portomaringo Concello parrokia ere bada, XII. mendearen amaierako eliza erromanikoa duena, eta erromatarren aurreko gotorleku handi bat.
- 9,3 km. Castromaior (taberna). Pentsioa)
Castromaizorretik 700 metroko igoera gogor bati egin behar diogu aurre. Erromatarren aurreko gotorlekurako hautazko desbideratzea ezkerretara dago, eta handik Bidera itzul daiteke atzera egin gabe. LUrekiko paraleloa den beste ibiltoki batera igoko gara (10. km). Errepidea beste pare bat aldiz gurutzatuko dugu Hospital da Cruzera iritsi arte, O Rioko (Portomarín) San Mamede parrokiako herrixkara.
- 11,8 km. Cruz Ospitalea (aterpetxea. Taberna)
N-540 errepidea arretaz gurutzatu, eta C-535 hartu Bentak norabidean. Errepide apala da, bazterbide trinkoa duena, eta hurrengo 10 kilometroetan N-547 errepidearen A Breako lotuneraino joango gara. Venta de Narón da bisitatuko dugun hurrengo herria.
- 13,3 km. Nardoren salmentak (aterpetxeak. Taberna)
Irteeran kapera txiki bat dago, 2004an birgaitua. Kilometro erdira, bazterbidetik pixka bat gora, 76,5 mugarriraino iritsiko gara, Ligonde mendilerroa iragartzen duena. Ligonde mendilerroak Miño eta Ulla ibaien arroak banatzen ditu (13,8 km). Orain, jaisten ari den zati on bat ikusiko dugu. Kilometro eta erdi geroago, Previsa herrixka alde batera utzi genuen, Monterrosoko Concello herrixkako lehena (15,3 km). Kilometro erdi beherago, eskuinetara, Os Lameiros dago, San Markoseko kapera eta txabola dituena. Berrehun metrora, Bidearen ondoan, Lameirosko gurutzadura ospetsua dago. Bi aldeetakoa da eta 1670ean jarri zuten. Alde batean Kristoren irudia dago eta bestean Doloreetako Ama Birjina. Oinarrian, Jesusen kalbarioari dagozkion kurrikak, hezurren koroa eta garezurra bereiz ditzakegu (16. km). Berehala, Ligonderaino iritsiko gara, antzinako erromesen hilerri bateko gurutzearen ondotik pasatuz. Honaino etortzen dira erromesak Nirvana Lodge aterpetxearen jabeak jasotzera. 2013ko udan inauguratu zuten, eta Donejakue Bidetik kilometro batzuetara dago, Noveluan (ikus oharrak). Baita Carneiroko Etxearen ondoan ere, Karlos V.a, 1520ko martxoan enperadore koroatzeko bidaiatzen ari zela, eta Felipe ii.a, 1554ko maiatzean, Coruñarako bidean, María Tudorekin ezkontzeko.
- 16,5 km. Ligonde (aterpetxeak. Taberna)
Ligonderen irteeran, udal aterpetxearen ondoan, horma bati itsatsita jaisten den bidexka hartuko dugu Airexe ibaiaren gaineko zubiraino (17. km). Airexera joko dugu (17,4 km). Ezkerrean, pixka bat aldenduta, Santiago eliza dago, neoklasikoa eta aurrekoaren portada erromanikoa dituena.
- 17,4 km. Airexe (aterpetxea. Taberna)
Aurrera egin, bazterbidetik, eta aurrera jarraitu, LU-3301 errepidea (18,5 km) gurutzatu ondoren. Ondoren, Portos herrialdera iritsiko gara, Palas de Rei-ko Concello herrialdera.
- 19,4 km. Garraio-kostuak (–Bar)
Laster, Vilar de Donasera desbideratuko da. Gero, Lestedoko Santiago parrokiara iritsiko gara.
- 20 km. Lestedo (IrakasleaBar. landetxea)
Os Valos herrixkara igoko gara (20,9 km), Mamurrira jaisteko (21,5 km). Ondoren, A Brea (22. km) dator, eta, han, asfaltatutako pista - errepidea utzi, N-547 errepidearekiko paralelo joateko. Haren ondoan Avenostre (22,4. km) eta O Rosario daude. Han erromesek arrosario bat osatzen zuten Monte Sacroren aurrean. Haren hegaletan, Santiago apostoluaren jarraitzaileek santuaren gorpua eraman zuten zezen suharrak menderatu zituzten (23,4. km). Kilometro erdi aurrerago, Os Chacotes jolas-eremura iritsiko gara, izen bereko (23,9 km) aterpetxe publikoa dagoen lekura. Metro batzuk gehiago eta Palas de Rei-ra iritsiko gara. Rúa do Cruceirotik sartuko gara, San Tirso eliza ikusiko dugu eta eskalinata Concello erdigunera jaitsiko dugu, han baitaude gainerako aterpetxeak.
- 25 km. Palas de Rei (Zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak