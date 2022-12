Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei

L’itinerari

Km 0. Portomarín (Tots els Serveis)

Retrocedim des de l'alberg públic fins a la pròxima església de Sant Nicolás i seguim de front per a sortir per l'avinguda de Chantada, que desemboca en la mateixa carretera. Abans es creuava la passarel·la metàl·lica que salva el Rego dónes Torres, però es troba tancada. Ara se supera pel pont de la carretera, ben senyalitzat. Superat aquest deixem l'asfalt per la dreta, al costat d'unes cases, i continuem per la faldilla de la muntanya Santa Antoni (Km 1). Ascendim aproximadament un quilòmetre i comencem a llanear entre pins i prats. El camí baixa fins al voral de la DL.-633 i passat l'encreuament a San Mamede i Velade prenem un andadero pegat a la carretera. Uns centenars de metres més endavant, a l'altura d'una fàbrica de maons (Km 3), travessem la carretera i continuem per un andadero similar que avança per la dreta.A l'altura d'unes naus de fertilitzants i abonaments creuem de nou la DL.-633 i progressem per l'esquerra. Quatre-cents cinquanta metres després arribem a Toxibo (Fita 85,5). Una casa i, més endavant un elegant hórreo en pedra i fusta, decorat amb una rosassa i rematat amb pinacle i creu, és tota la visita (Km 4,8).Encara que encara caminem molt pròxims a la carretera, diverses taques de pins ens aïllen d'ella durant un petit tram. De nou al costat de l'asfalto passem un berenador (Km 7,3) i tirem fins a la pròxima parròquia de Gonzar . L'església de Santa María i el nucli poblacional queden a l'esquerra.

Km 8. Gonzar (Albergs. Bar)

Passem al costat del bar i l'alberg públic i en breu girem a l'esquerra per a prendre una pista que puja a Castromaior , també parròquia del Concello de Portomarín amb església romànica de finals del XII i un pròxim castre preromà de grans dimensions.

Km 9,3. Castromaior (Bar. Pensió)

Des de Castromaior afrontem una exigent pujada de 700 metres, on es troba indicat a mà esquerra el desviament opcional al castre preromà, des del qual es pot retornar al Camí sense tornar enrere. Ascendim fins un altre andadero paral·lel a la DL.-633 (Km 10). Encara creuem un altre parell de vegades la carretera fins a arribar a Hospital dóna Cruz, llogaret de la parròquia de San Mamede d'O Riu, també de Portomarín.

Km 11,8. Hospital dóna Cruz (Alberg. Bar)

Creuem amb precaució la N-540 i prenem la C-535 en direcció Vendes. Es tracta d'una modesta carretera proveïda d'un voral compacte pel qual transitarem durant els pròxims 10 quilòmetres fins a l'enllaç de la N-547 en A Brea. La següent població que visitem és Vendes de Narón.

Km 13,3. Vendes de Narón (Albergs. Bar)

A la sortida hi ha una petita capella rehabilitada en el 2004. A mig quilòmetre, en suau ascens pel voral, arribem fins a la fita 76,5, que anuncia la Serra de Ligonde. La serra de Ligonde divideix les conques dels rius Miño i Ulla (Km 13,8). Ara gaudim d'un bon tram en descens. Quilòmetre i mig més endavant deixem a un costat el llogaret de Previsa , la primera del Concello de Monterroso (Km 15,3)Mig quilòmetre més a baix, a mà dreta, es troba Us Lameiros, amb el pazo i la capella de Sant Marcos. A dos-cents metres, al costat del Camí, s'alça el cèlebre creuer de Lameiros. És de doble cara i va ser col·locat en 1670. En un costat està representada la imatge de Crist i en l'altra la Verge dels Dolors. En la base podem distingir unes tenalles, una corona d'espines i una calavera, referents al calvari de Jesús (Km 16).Immediatament arribem a Ligonde , passant al costat de la creu que assenyala el lloc d'un antic cementiri de pelegrins. Fins a aquest punt vénen a recollir als pelegrins els propietaris de l'alberg Nirvana Lodge, inaugurat a l'estiu de 2013 i situat a uns quilòmetres del Camí en el lloc de Novelúa (veure observacions). També al costat de la Casa de Carneiro, que va tenir com a hostes il·lustres a Carles V, al març de 1520 quan viatjava per a ser coronat emperador, i a Felip II, al maig de 1554 de camí a La Corunya per a casar-se amb María Tudor.

Km 16,5. Ligonde (Albergs. Bar)

A la sortida de Ligonde, a la vora de l'alberg municipal, agafem una senda que baixa pegada a un mur fins al pont sobre el riu d'Airexe (Km 17). Remuntem fins a Airexe (Km 17,4). A mà esquerra, una mica apartada, es troba l'església de Santiago, de factura neoclàssica i amb la portada romànica de la seva predecessora.

Km 17,4. Airexe (Alberg. Bar)

Avancem pel voral i seguim de front després de travessar la carretera DL.-3301 (Km 18,5). Després aconseguim el llogaret de Portos , ja del Concello de Pal·las de Rei.

Km 19,4. Portos (Alberg-Bar)

En breu es troba el desviament a Vilar de Donas. Després arribem a la parròquia de Santiago de Lestedo.

Km 20. Lestedo (Alberg-Bar. Casa Rural)

Pugem fins al llogaret d'Us Valos (Km 20,9) per a baixar a A Mamurria (Km 21,5). Posteriorment ve A Brea (Km 22), on deixem la pista asfaltada - carretera per a transitar en paral·lel a la N-547. Al costat d'aquesta se situen primer Avenostre (Km 22,4) i després O Rosario, lloc on els pelegrins resaven un rosari davant la vista de la Muntanya Sacra. En els seus vessants, els deixebles de l'Apòstol Santiago van domar als toros braus que van traslladar el cos del sant (Km 23,4).Mig quilòmetre més endavant arribem a l'àrea recreativa Us Chacotes, on està l'alberg públic del mateix nom (Km 23,9). Uns metres més i arribem a Pal·las de Rei. Entrem per la rúa do Cruceiro, visitem l'església de Sant Tirso i baixem l'escalinata fins al mateix centre del Concello, on es troben els altres albergs.