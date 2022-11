Etapa de Foncebadón a Ponferrada

L’itinerari

Km 0. Foncebadón (Albergs. Bars. Botiga)

Km 4,5. Manjarín (Alberg. En temporada Bar mòbil entre Manjarín i El Grèvol)

Km 11,6. El Grèvol (Albergs. Hotel. Bar. Botiga)

Km 15. Reg d'Ambrós (Alberg. Bar. Botiga)

Km 19,7. Molinaseca (Albergs. Hostals. Bars. Botigues. Farmàcia. Caixer)

Km 24. Camp (Bar)

Km 27,3. Ponferrada (Tots els Serveis)

Acomiadem Foncebadón carrer a dalt, entre murs caiguts i l'església, l'espadanya de la qual rep sempre les primeres llums del dia. A la sortida prenem el camí de l'esquerra, que en suau pendent ens acosta fins a la carretera LI-142, la nostra guia en l'etapa d'avui. Per una senda paral·lela a la carretera, que avança al costat d'algun bosquete de repoblació, arribem fins a la. Situada a uns exactes 1500 metres d'altitud (el sostre del Camí Francès a Espanya), no és més que una petita creu de ferro ajudada a pujar per un desproporcionat masteler de fusta. D'esquena a la creu és tradició llançar una pedra al munt ja aixecat. Un gest calcat al qual feien els segadors gallecs quan es desplaçaven a Castella per a treballar en els camps de cereal i també els traginers i els pastors transhumantsAl costat de la creu es va erigir en 1982 unaconsagrada a Santiago. Des d'aquest punt reprenem la marxa per la senda paral·lela a la LI-142. Serbales de Caçadors (Sorbus aucuparia), arbre caducifoli distingible fàcilment pels seus gruixuts raïms de baies vermelles, abrigallen els nostres passos. Dos quilòmetres i tres-cents metres després de la Creu de Ferro ens plantem en el, l'alberg més peculiar del Camí gestionat per Tomás Martínez, l'hospitalero templer. El toc d'una campana i els senyals de fum ens guien cap al seu interior. L'ambient de portes endins és millor descobrir-lo per un mateix.Una mica més de 7 quilòmetres separen el refugi de Manjarín del Grèvol. Excepte alguna corba que s'atalla, l'itinerari discorre sempre paral·lel a la carretera. Durant els primers 3,5 quilòmetres es llanea i fins i tot es puja lleument, deixant a un costat la, situada sotai abandonada en 1990. Un quilòmetre més endavant de la Base comença realment el descens amb vista a Ponferrada (des de la distància es distingeix en ella una taca negra que correspon a lade més de 100 metres).La senda és pedregosa i en fort pendent (es recomana als ciclistes que descendeixin per la carretera). Després d'aquests set quilòmetres, el Camí es presenta en, la primera localitat del Bierzo.Documenta Juan Uría que els veïns d'aquesta localitat van estar lliures d'impostos a canvi de col·locar vuit-centes estaques per a indicar el camí als viatgers. En aquest nucli berciano envoltat de piornos i pastures, un hotel, una botiga on comprar entrepans i una fonda permeten un parèntesi en l'etapa que ja hem completat en més d'un 40%. Sortint del Grèvol ens topem amb una gràfica escultura realitzada per Eulogio Pisabarros en memòria d'Heinrich, pelegrí alemany que va morir realitzant el Camí. Descansi en pau.Anteriorment se seguia per carretera durant gairebé dos quilòmetres fins a Reg d'Ambrós. Es continua continuant per asfalt però s'ha habilitat una senda que es pren 1,3 km després de l'encreuament a Compludo i que evita un tram de carretera. Finalment, com en el passat, es reprèn la senda paral·lela per a arribar a la població. Travessemde punta a punta (aquesta població del municipi de Molinaseca té uns 600 metres de llarg), passant al costat de la plaça Sant Sebastià, on es troba l'alberg de pelegrins i la font.Teulades de pissarra i balconades de fusta donen pas a una senda, que descendeix sota l'ombra dels castanyers i la frescor del. Ja en camp obert arribem de nou al costat de la carretera, que tornem a deixar per a iniciar un descens tortuós que deixarà la seva empremta en els nostres músculs. A la vora d'alguns pollancres, alimentats pel, desemboquem en la LI-142.Al peu de la carretera està el, de finals del XVII i que cedeix el pas alsobre el, pel qual entrem en. Aquesta localitat, capital del municipi que també engloba al Grèvol i Reg d'Ambrós, compta amb una bona xarxa de bars i restaurants, farmàcia, fleca, etc.Creuem la localitat pel carrer Real que desemboca en l'avinguda de Fraga Iribarne, al costat de la LI-142. Passem els albergs i deixem la companyia de la carretera després d'una pista de tennis. Girem a la dreta i prenem un camí que progressa prop del. Ull, perquè en arribar a la carreterano cal seguir pel passeig paral·lel a aquesta que passa al costat de la urbanització Patricia. Una fita una cosa amagada sota el voral esquerre de la carretera ens assenyala la direcció correcta. Una pista amb algun tobogan, molest a hores d'ara d'etapa, condueix fins a CampPoblat ja en l'Edat mitjana, Camp compta amb una, l'ermitai les. Deixem Camp al costat de l'horta del, que flueix a la dreta. Diverses barriades ens escorten fins a travessar el riui quatre-cents metres després salvem les vies per a liquidar en breu la vint-i-dosena etapa.i l'alberg parroquial de Santens reben.