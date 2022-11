Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga

L’itinerari

Km 0. Sant Martí del Camí (Albergs. Bars. Botiga)

Km 6,9. Pont d'Órbigo (Bar)

Km 7,7. Hospital d'Órbigo (Tots els Serveis)

Km 10. Villares d'Órbigo (Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia)

Km 12,6. Santibáñez de Valdeiglesias (Albergs. Bar-Cafeteria)

Km 20,3. Sant Just de la Vega (Alberg. Bars. Botiga. Farmàcia)

Km 24,2. Astorga (Tots els Serveis)

Travessem Sant Martí del Camí al costat de la N-120 i, passat eli el cartell de fi de població, girem a la dreta i immediatament a l'esquerra per a prendre l'andadero de graveta fina que avança paral·lel a la carretera nacional. Cultius de blat de moro i petites extensions de vegetals inunden els camps a la nostra dreta, regats gràcies a una bona xarxa de canals i séquies. Als tres quilòmetres. Més endavant el Camí es troba amb el, un llit de reg de l'Órbigo que parteix d'aquest riu en Villanueva de Canyís per a confluir de nou en Cebrones del riu. Les seves primeres notícies es remunten al segle XIVUn parell de quilòmetres després ens allunyem de la N-120 per la dreta i passem al costat d'un bonic dipòsit d'aigua en maó. Aviat travessem la carretera provincial enal costat de l'església, l'espadanya de la qual sol suportar més d'un niu de cigonya.Immediatament s'interposa davant nosaltres el, que flueix sota el prolongat, onva reptar en 1434 a tot cavaller que pretengués creuar-ho. Uns segles després, a la primavera de 2012, es va inaugurar el seu sistema d'il·luminació LED que es pot veure a última hora del dia. Una tecnologia que inunda de color la pedra i que no deixarà indiferent a ningú. Creuem el Passo, sense por de cavalls desbocats ni a llances perdudes, per a accedir a Hospitalon ens rep l'església, del segle XVIII.Des del centre d'Hospital d'Órbigo progressem pel mateix carrer principal fins a la sortida, on un senyal clavat en un pal mostra les dues possibilitats per a escometre la resta de l'etapa. De front continua la traça històrica per un andadero paral·lel a la N-120; a la dreta, opció molt valorada pels pelegrins, el Camí s'encamina cap a Villares d'Órbigo i Santibáñez de Valdeiglesias per un paisatge agrari i de bosc baix. Totes dues opcions s'ajunten en el creuer de Sant Toribio.Qüestió de gustos. Nosaltres relatem la segona opció. Girem a la dreta per una pista envoltada d'un paisatge summament agrícola. Infinitat de séquies banyen els cultius d'hortalisses, que són degustades en tot Lleó i fins i tot en províncies limítrofes. Així arribem fins a VillaresAls afores de Villares d'Órbigo travessem una carretera local i prenem un camí al costat d'una nau de maó vist. Passem al costat d'un berenador i pugem lleugerament per bosc baix. Si mirem cap a l'esquerra ens trobem amb un pla general de la, amb els seus choperas, canals i cultius. Recreats en aquesta vista arribem fins a una carretera localque condueix fins a la pròxima població de SantibáñezEntrem pel carrer Camí de Villares, continuem pel carrer Real i torcem a la dreta per Carromonte Baix, on es troba l'alberg parroquial. Acaba el carrer i sortim de Santibáñez per una pista ampla, bastant pedregosa també, al costat d'unes naus ramaderes. Per ella, entre petites parcel·les de vinya que esquitxen la resta de cultius, guanyem trenta metres d'altura fins a arribar a unaescortada per una sèrie de figures, entre elles un espantaocells.Baixem durant uns set-cents metres, deixant a l'esquerra un petit barranc creat per l'erosió, i després ascendim per una zona més refugiada entre quejigos i chaparros. Després vénen diversos tobogans per la incòmoda pista pedregosa: a una ràpida baixada li succeeix una tala pujada i una altra baixada, una mica més llarga, és resposta per una pujada de les mateixes característiques que acaba per deixar-nos les cames adolorides. Arribem així a un altiplà i deixem a mà dreta una nau. És la, regentada per David Vidal situada en el lloc conegut com a Pleta.Aviat travessem una carretera i una llarga recta ens porta fins al, on unes taules conviden a un tentempié en aquest excel·lent mirador sobre Sant Just de la Vega, la ciutat d'Astorga i la, que amb les seves 2.188 metres és el cim més alt de les muntanyes de Lleó. En aquest mateix lloc, en el segle V, el bisbe d'Astorga, després de ser expulsat de la seva seu, va proferir: "D'Astorga, ni la pols". Descendim del creuer per a entrar a SantAls afores salvem elper una passarel·la metàl·lica paral·lela al pont de pedra. Uns metres més endavant deixem el passeig i prenem una pista que avança al costat d'una nau. La pista desemboca en el, que el sortegem per un petit pont. Girem a l'esquerra i ens acostem fins a laque salva les vies de la línia Palència - La Corunya.El pont és un marejador laberint de rectes i altures. Passem la desmantellada via Plasència - Astorga i després de la rotonda decorada amb el nom romà d'Astorga: Asturica Augusta, pugem fins al carrer Perpetu Socors, on girem a l'esquerra. A continuació, una dura costa ens acosta a l'alberg dels Amics del Camí i al conjunt format per lai l'església. Des d'aquest punt només resten tres-cents metres per a arribar a l'Ajuntament.