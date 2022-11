Etapa del Burg Ranero a Lleó

L’itinerari

Km 0. El Burg Ranero(Albergs. Bars. Botiga. Farmàcia)

Km 13. Reliegos(Albergs. Bars)

Km 19. Mansilla de les Mules(Tots els Serveis)

Km 23,5. Villamoros de Mansilla(Botiga)

Km 25,3. Puente Villarente(Tots els Serveis)

Km 29,5. Arcahueja(Alberg. Bar)

Km 37,1. León(Tots els Serveis)

A la sortida del Burg ens trobem amb la. Són relativament abundants en aquests confins de Terra de Campos i van ser utilitzades fins fa ben poc com a abeurador per als animals. Avui constitueixen l'hàbitat de determinades espècies d'amfibis, rapaços i anátidas. Reprenem la pista arbrada del Real Camí Francès per un paisatge calcat al d'ahir: impressionants planes conreades, d'escasses ondulacions i gairebé desforestades. A dos quilòmetres i mig del Burg Ranero passem una àrea de descans situat a la vora de eli dos quilòmetres més endavant, en un lleuger tàlveg, flueix un altre rierol: el de.En mitja hora llarga de monotonia deixem a mà esquerra una pista i escola d'ultralleugers) i un quilòmetre més endavant el. La llei de la línia recta ens ofereix un respir quan la pista dibuixa una corba i salva per sota les vies del tren. En el tàlveg posterior passem eli després de superar un lleu repit ens deixem caure fins a la població de, agotzonada fins a l'últim moment. En la mateixa entrada hi ha uns cellers tradicionals en maó i tova, usades per a conservar el vi però fonamentalment com a lloc de trobada. Travessem Reliegos de punta a punta, ensumant la pista arbrada pel carrer Real, on va impactar un meteorit en 1947.Deixem el frontó a un costat per a submergir-nos al costat dels falsos plàtans en les planes de cereal, decorades per estructures gegants de reg per aspersió. El refrany “de Reliegos a Mansilla, la llegua ben mesurada”, estableix la distància d'una llegua (entre 5.573 i 5.914 metres) entre totes dues localitats. Gairebé quatre quilòmetres després de Reliegos, després de passar sota les torres de línia elèctrica, hi ha una àrea de descans a la vora de la pista arbrada. Donem l'adeu definitiu a la pista artificial, salvem la N-601 (carretera Adanero – Lleó) per un viaducte i sortegem un canal de reg per a entrar en. Descobrim l'antiga ciutat emmurallada en traspassar la, en calç i còdol. Al carrer Sant María apunta la torre de l'església.El Camí travessa Mansilla i condueix fins al pont sobre el, el llatí Astura. Res més creuar el pont cal prendre un camí que neix a l'esquerra i que avança paral·lel a la N-601, al costat de les séquies, els camps de blat de moro i alguna acàcia. Així, arribem en una hora aA l'entrada deixem la protecció del camí per a prendre el voral de la N-601. Passem Villamoros per la carretera i de nou per la senda paral·lela arribem fins a, on travessem elal costat del pont d'origen medieval. Travessem Puente Villarente seguint el traçat de la N-601, que parteix en dues aquesta localitat amb multitud de serveis.Si transitem per la vorera de l'esquerra, en arribar a una oficina de Caixa Espanya, creuem pel pas de vianants i continuem per la vorera dreta. A l'altura del Restaurant Avellaneda ens distanciem una mica de la N-601 per a prendre una pista que neix a la nostra dreta. Per ella salvem el canal d'Arriola, travessem més endavant la carretera que es dirigeix ai continuem de front. Després d'un repit, al començament del qual han habilitat una àrea de descans coberta, aconseguimDesprés d'aquesta població el tram s'empitjora amb diversos tobogans. Deixem a un costat el desviament a, coronem una petita tatxa i seguim cap a un polígon situat al peu de la N-601. Per una passarel·la per als vianants, habilitada al començament de 2010, salvem el nus viari de la N-601 i anem en direcció a, barri de Lleó separat de l'urbs per el. Entrem en Puente Castro pel carrer Avingut de Madrid, per la qual conflueix el camí de Sant Jaume, a l'altura del núm. 83 surt l'avinguda De la Llastra on està situat l'alberg Sant Tomàs de Canterbury, però si la nostra intenció és continuar a Lleó en l'encreuament seguim recte en l'avinguda de Madrid per a arribar fins a una passarel·la i travessar el. A la dreta d'aquesta es troba el.Superat el llit – ja a– prenem de front el carrer de l'Alcalde Miguel Castaño i continuem per ella fins a la plaça de Santa Ana on prendrem en oblic a la dreta la calla Barahona, continuem per aquest carrer que més endavant es converteix en carrer Porta Moneda, torcem a la dreta al carrer Escurial per a arribar fins a la meravellosa plaça del Gra i passem per davant de l'alberg de les Carbajalas continuant pel carrer Juan d'Arfey fins a la plaça de Sant Martin, ens trobem en el barri humit, conegut per la quantitat de bars i restaurants i per la qualitat i quantitat de les seves tapes. aquí dobleguem a la dreta per carrer Pregàries per la qual arribem a la plaça Major, des d'allí només ens queda prendre el carrer Mariano Domínguez Berrueta per a plantar-nos davant de la Catedral de Lleó.