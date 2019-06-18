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Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
Un día intenso porque non hai onde resgardarse do frío nin da calor
Información sobre a etapa 14: Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
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Puntos de interese da etapa 14: Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
O itinerario
- Km 0. Hontanas (Albergues. Hostal. Casas Rurais. Bar. Tenda en tempada)
A rúa Real de Hontanas desemboca na estrada BU-P-4013, que deixamos de inmediato paira tomar un camiño que parte á dereita. Pasando xunto ás ruínas dunha torre (Km 2,1), finalizamos ao pé da estrada (Km 4).A vía carece de beiravía e no seu lugar álzase una fileira de portentosos fresnos cuxa sombra fai moito máis levadío o tránsito. Pronto, ao fondo, xa distinguimos as ruínas do convento de San Antón, cuxos arcos se elevan sobre a estrada (albergue e bar en tempada). Foi fundado en 1146 por Alfonso VII e, nel, os monxes antonianos trataban aos enfermos dunha gangrena infecciosa coñecida vulgarmente como 'lume de San Antón'. O causante deste mal, hoxe ben coñecido, era un fungo que alteraba o gran do centeo (Km 5,6).Despois de traspasar o arco de triunfo que semella o esqueleto do convento, abordamos a recta de máis de dous quilómetros que nos planta en Castrojeriz , última vila burgalesa no Camiño de Santiago. Se esparce en forma de media lúa ás saias dun cerro que domina un primitivo castelo. O primeiro que nos salgue ao paso é a ex colexiata góticada Virxe do Manzano. Máis adiante vírase paira tomar a rúa Real de Oriente e descubrir un casco de casas blasonadas e arquitectura tradicional. Pronto pasamos, a man dereita, a igrexa de Santo Domingo, gótica e cunha elegante portada plateresca do XVI. Como curiosidade, no lateral que asoma á rúa hai un par de caveirasesculpidas. O desnivel culmina na praza Maior, dotada de soportais onde tomar un respiro.
- Km 9,2. Castrojeriz (Todos os Servizos)
A visita artística de Castrojeriz remátana a que foi igrexa de San Esteban, reconvertida en centro cultural e albergue de peregrinos, e a igrexa de San Juan, deseñada polo arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón en estilo gótico alemán. Pola mesma rúa, agora denominada Real de Poñente, saímos de Castrojeriz paira afrontara subida ao Teso de Mostelares, fito xeográfico e recordo indeleble da peregrinación a Compostela. O acusado repecho comeza metros despois de franquear o río Odrilla por unha ponte de madeira. Nun quilómetro e trescentos metros superamos un desnivel de 140 metros, desde os 777 subimos até os 917 metros, o que leva un 11% de pendente media. No alto recíbenos un xeométrico humilladero (Km 12,8).Aínda coa respiración entrecortada, atravesamos a planicie deMostelares paira descubrir paulatinamente o inabarcable paisaxe de Terra de Campos, coñecida tamén polo sobrenome de celeiro de España. Comarca de pombais, rica en caza e rebosante de arte ou como relatou Aymeric Picaud -terra chea de tesouros, de ouro, prata, rica en panos e vigorosos cabalos, abundante en pan, viño, carne, peixe, leite e mel pero carente de arboledo-. Durante catro quilómetros, o camiño, una liña branca e cegadora ao sol, condúcenos por un terreo favorableaté o merendero situado xunto á fonte do piollo (Km 16,9).A continuación tomamos durante novecentos metros a estrada que se dirixe a Itero del Castillo, con albergue, e abandonámola pola esquerda paira chegar xunto á antiga parroquia de San Nicolás - hoxe albergue de peregrinos de tempada xestionado por voluntarios da Confraternidade italiana de San Giacomo - e acto seguido á ponte Fitero ou da Mula sobre o río Pisuerga. Aquí acábase Burgos e empeza Palencia. A obra orixinal construíuse durante o reinado de Alfonso VIN o Bravo (1072 - 1109), pero desta fábrica xa non queda nada e oque vemos hoxe son engadidos e reconstrucións da ponte levantada no século XVI.
- Km 18,5. Ponte Fitero (Albergue)
Un camiño rural a beiras do Pisuerga achéganos até Itero de la Vega, primeira localidade palentina do Camiño (Km 20,3). A ermida da nosa Señora da Piedade, do século XIII é o primeiro monumento en saír ao paso. Xa no pobo atópanse a igrexa de San Pedro e un rolo xurisdiccional.
- Km 20,3. Itero de la Vega (Albergues. Hostal. Bar. Tenda)
Cruzamos Itero pola rúa Santa Ana e, tras cruzar una estrada, continuamos un par de quilómetros por pista até a canle de rega do Pisuerga (Km 22,5). Case dous quilómetros máis adiante, tras salvar una ondulación do terreo, móstrase ao fondo Boadilla del Camino(Km 24,3).Una chaira brutal de verdes, dourados e ocres sepárannos aínda do noso destino, ao que conseguimos chegar tras unha tirada final de catro quilómetros. A pesar de ser una localidade pequena, Boadilla conta con varios albergues onde pasar a noite. Xunto á igrexa da Asunción destaca unornamentado rolo xurisdiccional gótico de gran porte. É de visita obrigada.
- Km 28,5. Boadilla del Camino (Albergues. Bar)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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