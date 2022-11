Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

O itinerario

Km 0. Hontanas (Albergues. Hostal. Casas Rurais. Bar. Tenda en tempada)

Km 9,2. Castrojeriz (Todos os Servizos)

Km 18,5. Ponte Fitero (Albergue)

Km 20,3. Itero de la Vega (Albergues. Hostal. Bar. Tenda)

Km 28,5. Boadilla del Camino (Albergues. Bar)

A rúa Real de Hontanas desemboca na estrada BU-P-4013, que deixamos de inmediato paira tomar un camiño que parte á dereita. Pasando xunto ás ruínas dunha torre, finalizamos ao pé da estrada.A vía carece de beiravía e no seu lugar álzase una fileira de portentosos fresnos cuxa sombra fai moito máis levadío o tránsito. Pronto, ao fondo, xa distinguimos as ruínas do, cuxos arcos se elevan sobre a estrada (). Foi fundado en 1146 por Alfonsoe, nel, os monxes antonianos trataban aos enfermos dunha gangrena infecciosa coñecida vulgarmente como. O causante deste mal, hoxe ben coñecido, era un fungo que alteraba o gran do centeo.Despois de traspasar o arco de triunfo que semella o esqueleto do convento, abordamos a recta de máis de dous quilómetros que nos planta en Castrojeriz, última vila burgalesa no Camiño de Santiago. Se esparce en forma de media lúa ás saias dun cerro que domina un primitivo castelo. O primeiro que nos salgue ao paso é a ex colexiata góticada. Máis adiante vírase paira tomar a rúa Real de Oriente e descubrir un casco de casas blasonadas e arquitectura tradicional. Pronto pasamos, a man dereita, a, gótica e cunha elegante portada plateresca do XVI. Como curiosidade, no lateral que asoma á rúa hai un par de caveirasesculpidas. O desnivel culmina na, dotada de soportais onde tomar un respiro.A visita artística de Castrojeriz remátana a que foi, reconvertida en centro cultural e albergue de peregrinos, e a, deseñada polo arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón en estilo gótico alemán. Pola mesma rúa, agora denominada Real de Poñente, saímos de Castrojeriz paira afrontara subida ao, fito xeográfico e recordo indeleble da peregrinación a Compostela. O acusado repecho comeza metros despois de franquear opor unha ponte de madeira. Nun quilómetro e trescentos metros superamos un desnivel de 140 metros, desde os 777 subimos até os 917 metros, o que leva un 11% de pendente media. No alto recíbenos un xeométrico humilladeroAínda coa respiración entrecortada, atravesamos a planicie deMostelares paira descubrir paulatinamente o inabarcable paisaxe de, coñecida tamén polo sobrenome de celeiro de España. Comarca de pombais, rica en caza e rebosante de arte ou como relatou-terra chea de tesouros, de ouro, prata, rica en panos e vigorosos cabalos, abundante en pan, viño, carne, peixe, leite e mel pero carente de arboledo-. Durante catro quilómetros, o camiño, una liña branca e cegadora ao sol, condúcenos por un terreo favorableaté o merendero situado xunto á.A continuación tomamos durante novecentos metros a estrada que se dirixe a Itero del Castillo, con albergue, e abandonámola pola esquerda paira chegar xunto á antiga- hoxe albergue de peregrinos de tempada xestionado por voluntarios da- e acto seguido áousobre o río. Aquí acábase Burgos e empeza. A obra orixinal construíuse durante o reinado de Alfonso VIN o Bravo (1072 - 1109), pero desta fábrica xa non queda nada e oque vemos hoxe son engadidos e reconstrucións da ponte levantada no século XVI.Un camiño rural a beiras do Pisuerga achéganos até, primeira localidade palentina do Camiño (Km 20,3). A, do século XIII é o primeiro monumento en saír ao paso. Xa no pobo atópanse ae unCruzamos Itero pola rúa Santa Ana e, tras cruzar una estrada, continuamos un par de quilómetros por pista até a. Case dous quilómetros máis adiante, tras salvar una ondulación do terreo, móstrase ao fondo Boadilla del Camino.Una chaira brutal de verdes, dourados e ocres sepárannos aínda do noso destino, ao que conseguimos chegar tras unha tirada final de catro quilómetros. A pesar de ser una localidade pequena, Boadilla conta con varios albergues onde pasar a noite. Xunto ádestaca unornamentadogótico de gran porte. É de visita obrigada.