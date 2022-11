Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

L’itinerari

Km 0. Hontanas (Albergs. Hostal. Cases Rurals. Bar. Botiga en temporada)

Km 9,2. Castrojeriz (Tots els Serveis)

Km 18,5. Puente Fitero (Alberg)

Km 20,3. Itero de la Vega (Albergs. Hostal. Bar. Botiga)

Km 28,5. Boadilla del Camí (Albergs. Bar)

El carrer Real d'Hontanas desemboca en la carretera BU-P-4013, que deixem immediatament per a prendre un camí que parteix a la dreta. Passant al costat de les ruïnes d'una torre, finalitzem al peu de la carretera.La via manca de voral i en el seu lloc s'alça una filera de portentosos freixes l'ombra dels quals fa molt més suportable el trànsit. Aviat, al fons, ja distingim les ruïnes del, els arcs del qual s'eleven sobre la carretera (). Va ser fundat en 1146 per Alfonsi, en ell, els monjos antonians tractaven als malalts d'una gangrena infecciosa coneguda vulgarment com a 'foc. El causant d'aquest malament, avui ben conegut, era un fong que alterava el gra del sègol.Després de traspassar l'arc de triomf que assembla l'esquelet del convent, abordem la recta de més de dos quilòmetres que ens planta en, última vila burgalesa en el camí de Sant Jaume. S'escampa en forma de mitja lluna a les faldilles d'un turó que domina un primitiu castell. El primer que ens surt al pas és l'ex col·legiata gòticade la. Més endavant es gira per a prendre el carrer Real d'Orient i descobrir un casc de cases blasonades i arquitectura tradicional. Aviat passem, a mà dreta, l'església, gòtica i amb una elegant portada plateresca del XVI. Com a curiositat, en el lateral que apunta al carrer hi ha un parell de calaveresesculpides. El desnivell culmina en la, dotada de porxades on prendre un respir.La visita artística de Castrojeriz la rematen la que va ser, reconvertida en centre cultural i alberg de pelegrins, i l'església, dissenyada per l'arquitecte Rodrigo Gil d'Hontañón en estil gòtic alemany. Pel mateix carrer, ara denominada Real de Ponent, sortim de Castrojeriz per a afrontarla pujada al, fita geogràfica i record inesborrable de la peregrinació a Compostela. L'acusat repecho comença metres després de franquejar elper un pont de fusta. En un quilòmetre i tres-cents metres superem un desnivell de 140 metres, des dels 777 pugem fins als 917 metres, la qual cosa comporta un 11% de pendent mitjà. En l'alt ens rep un geomètric humilladeroEncara amb la respiració entretallada, travessem la planícia de Mostelaresper a descobrir gradualment l'inabastable paisatge de Terra, coneguda també pel sobrenom de graner d'Espanya. Comarca de colomars, rica en caça i curulla d'art o com va relatar-terra plena de tresors, d'or, plata, rica en draps i vigorosos cavalls, abundant en pa, vi, carn, peix, llet i mel però mancada d'arbratge-. Durant quatre quilòmetres, el camí, una línia blanca i enlluernadora al sol, ens condueix per un terreny favorablefins al berenador situat al costat de la.A continuació prenem durant nou-cents metres la carretera que es dirigeix a Itero del Castell, amb alberg, i l'abandonem per l'esquerra per a arribar al costat de l'antiga- avui alberg de pelegrins de temporada gestionat per voluntaris de la- i tot seguit alsobre el riu. Aquí s'acaba Burgos i comença. L'obra original es va construir durant el regnat d'Alfons VI el Brau (1072 - 1109), però d'aquesta fàbrica ja no queda res i el que veiem avui són afegits i reconstruccions del pont aixecat en el segle XVI.Un camí rural a la vora del Pisuerga ens acosta fins a Itero, primera localitat palentina del Camí (Km 20,3). L'ermita, del segle XIII és el primer monument a sortir al pas. Ja al poble es troben l'esglésiai unCreuem Itero pel carrer Sant Ana i, després de travessar una carretera, continuem un parell de quilòmetres per pista fins al. Gairebé dos quilòmetres més endavant, després de salvar una ondulació del terreny, es mostra al fons Boadilla del Camí.Una esplanada brutal de verds, daurats i ocres ens separen encara de la nostra destinació, al qual aconseguim arribar després d'una tirada final de quatre quilòmetres. Malgrat ser una localitat petita, Boadilla compta amb diversos albergs on pernoctar. Al costat de l'esglésiadestaca unornamentadogòtic de gran port. És de visita obligada.