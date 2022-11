Etapa de Burgos a Hontanas

L’itinerari

Km 0. Burgos (Tots els Serveis)

Km 10,8. Tardajos (Alberg. Pensió. Bar. Botiga. Farmàcia. Caixer)

Km 12,6. Rabé de les Calçades (Albergs. Bar)

Km 20,6. Fogons del Camí (Albergs. Bar. Botiga)

Km 26,2. Rierol Sant Bol (Alberg)

Km 31,1. Hontanas (Albergs. Hostal. Cases Rurals. Bar. Botiga en temporada)

Els últims passos per la capital burgalesa neixen darrere de la catedral, al carrer Fernán González. Avancem fins a el, de ferradura en estil mudèjar i molt restaurat en el segle XX. Passat l'arc, vam doblegar a l'esquerra per a descendir per unes escales al carrer Emperador. Alguna cosa més endavant continuem, a l'esquerra, pel carrer Villalón, que desemboca en el passeig de l'Illa, al peu del riu. Creuem eli girem a la dreta seguint el seu marge. Semprede front, al peu de la N-120 per les avingudes de Palència, José María Villacián Rebollo -al costat del parc el Parral- i el carrer de Villadiego, arribarem fins al desviament marcat com.Ho prenem, desviant-nos a la dreta, i seguim de front pel carrer Benito Pérez Galdós. Al costat de la porta del viver forestal acaba la ciutat i l'asfalt es torna en pista. El camí no entra en Villalbilla, poble que veiem a la nostra esquerra, passem per sota de la línia de l'AVE i girem a l'esquerra per a salvar per passos subterranis tant la N-120 com per a poc després l'autovia BU-30, una vegada passat per sota d'aquesta última vam girar a la dreta cap a una rotonda on agafem una pista paral·lela a la N-120, creuem el rio Arlanzón pel pont de l'arquebisbe i continuem per pista fins a entrar en Tardajos.En temps de Roma, Tardajos va ser, o va poder ser, una mansio de la calçada romana que va unir Clunia (la burgalesa Coruña del Comte) amb Juliobriga (l'actual Reinosa). Superem el poble pel carrer del Migdia, la plaça Leandro Mayoral i el carrer Real Ponent. Ens dirigim per carretera a la pròxima Rabé. En el curt trajecte passem el. Aquest llit, que recorre més de 50 quilòmetres per la província de Burgos, té poc cabal però és molt amic de desbordar-se i entollar les sevesriberes. Tant que antigament Tardajos i Rabé estaven separades per un tram de fang que va donar peu a cantar: "De Rabé a Tardajos no et faltaran treballs. De Tardajos a Rabé, liberanos Domini". Melòdica estrofa que podem cantussejar fins a aconseguirPel carrer Sant Marí sobrepassem la font - decorada amb veneres - fins a la plaça Francisco Riberas i sortim per Baldomero Pampliega. El que ens espera d'ara endavant és, simplement, l'altiplà. Sense parany ni cartó, amb els seus pros i les seves contres. Llargues rectes a més de vuit-cents metres d'altura sense més companyia que la nostra pròpia ombra i grans extensions de cereal sense horitzó aparent però amb multitud, això sí, de perdius, aloses, cogujadas i altres ocells amb tirada als cultius. Saltar-se l'altiplà implica trencar la unitat del Camí i restar el seu sentit. Gairebé a tres quilòmetres de Rabé, a mà dreta, es troba la, on s'han habilitat unes taules per al descans.La pista continua amb el seu suportable ascens fins a aconseguir una zona més plana que dóna accés a la vall on s'assenteixi Fogons. El pendent, la pròpia inèrcia i el pes de la motxilla obliguen a baixar amb cura la pedregosa costa, sobrenomenada. Després de travessar una carretera i el llit delentrem en, població emmotllada al Camí amb un carrer principal de pas orientada d'est a oest.En l'estiu de 1990, per iniciativa pròpia, Lourdes Lluch (que continua acollint pelegrins durant l'hivern en el seu alberg de Frómista) va llogaraquí una casa per a acollir als pelegrins, experiència que va instaurar la funció dels hospitaleros voluntaris que, any rere any, des de llavors, col·laboren desinteressadament en els albergs de donatiu.A la sortida de Fogons, el panorama és similar al precedent: una interminable pista de parcel·lària que ascendeix per l'altiplà cerealista. L'única distraccióes troba a les vores del camí, decorats per munts de pedra que treuen els agricultors dels seus cultius. Cinc quilòmetres després de Fogons ens trobem amb unai set-cents metres més endavant amb l'encreuament cap a l'alberg, situat a la vora del riu del mateix nom.Després d'una hora més de caminada arribem, per fi, a Hontanas, agotzonat i ocult fins a l'últim moment. El nom de la població procedeix del terme llatí fontana, font en castellà. El sacerdot bolonyès i assidu pelegrí (va viatjar a Compostela tres vegades durant els anys 1666 i 1673),, va relatar que en Hontanas els pastors envoltaven les seves cabanyes amb un mur per a defensar-se dels llops. Avui, diversos albergs, hostal i casa rural ofereixen comoditat i descans al caminante del segle XXI.