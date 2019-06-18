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Etapa de Olagüe a Pamplona
Información sobre a etapa 6: Etapa de Olagüe a Pamplona
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O itinerario
- Km 0. Olagüe(Albergue. Tenda)
Á saída de Olagüe tomamos a estrada en dirección a Iragi e Egozkue, que pasa baixo a N-121-A, pero en breve continuamos á dereita pola NA-2521 que se dirixe a Leazkue. É unha estrada pouco transitada que atravesa unha zona chan de prados alimentados por a regata Etxaide. Leazkue é a poboación máis pequena de o val de Anué, representada por a igrexa da Asunción (Km 2,7).
- Km 2,7. Leazkue
Ao final da poboación tomamos unha pista de grava miúda que se abre de novo á campiña, con tupidos hayedos nas partes altas e recios carballos nos lindes. Esta fermosa paisaxe lévanos até Etulain, coa parroquial dedicada a San Esteban e algunhas vivendas de renome.
- Km 4,3. Etulain
Ao saír do núcleo cruzamos a regata Telleki e tomamos o camiño da dereita, habitualmente embarrado. Avanza até a ponte e a Venda de Etulain, onde cruzamos o río Mediano (Km 5,1).Percorremos o lindero dun prado, pero despois non saímos á estrada (hai unha gasolineira) senón que imos á esquerda cara a unha casa abandonada cuberta de grafitis. O Camiño progresa xunto a unha piscifactoría tamén en desuso e pasa entre uns chalés. Tomamos a estrada cara á esquerda e a 350 metros collemos á dereita unha pista, deixando Burutain alén do río nun altillo.
- Km 6,2. Burutain
A pista leva a salvar por baixo a N-121-A e pola NA-8109 entramos en Ostiz, pobo viario de o Val de Odieta até hai moi poucos anos atravesado pola estrada xeral. A súa igrexa de San Juan Bautista está dacabalo entre o románico e o gótico e presume tamén de varias vivendas do XVI como Casa Iriartea e Casa Gartxotena.
- Km 8,2. Ostiz
A estrada de acceso descende até a rotonda de entrada a Enderiz, de o val de Olaibar. Subimos ao núcleo tras cruzar o río Ultzama, que xa vadeamos onte nas montañas de Belate.
- Km 9,4. Enderiz
Na parte alta viramos á esquerda pola rúa Errekaldea e ao final desta xorde unha senda entre o boj. Dá comezo un belo tramo, aínda que a pouco que chova iremos ben servidos de barro. A través da ladeira, salvando varios portillos e ao resgardo do piñeiral, chegamos até Olaiz. Á dereita atópase o templo dedicado ao seu patrón San Miguel.
- Km 11,7. Olaiz
Deixamos a poboación tamén por senda estreita e entre piñeiro laricio e boj comezamos o descenso cara a o val de Ezcabarte. Xa a a beira do Ultzama dá comezo o parque fluvial. Antes podemos facer un alto e cruzar a bela ponte de catro arcos de orixe medieval para visitar Sorauren. Segundo un documento de 1565 este era un dos vaos onde se cobraba o portazgo polo tránsito da madeira. En liña recta á ponte despunta a moderna parroquia de San Andrés, que suplantó en 1906 á de estilo románico. Hai bar-restaurante na mítica pousada (pecha os luns).
- Km 14,1. Sorauren(Bar-Restaurante)
Os seguintes seis quilómetros discorren por o parque fluvial do río Ultzama que, xunto ao dos ríos Arga e Elorz, conforma un espazo verde de 33 quilómetros destinado principalmente ao lecer e o deporte. Só hai que seguir o carril pavimentado. Nas inmediacións de o cámping Ezcaba saímos uns metros a unha estrada (Km 15,9) para cruzar o río e continuar a marcha. Máis adiante comezamos a ver o polígono industrial de Ezcabarte e pasamos un par de veces baixo a Rolda de Pamplona (Km 17,7).En paralelo a unha rúa do polígono pasamos baixo unha ponte onde se corta o paseo. Saímos a man esquerda ao núcleo de Arre e neste punto hai dous itinerarios válidos. O primeiro é continuar o paseo pola outra beira do río, que dá un considerable rodeo debido ao meandro. A outra opción, moito máis curta e atractiva, é chegar á parte antiga de Arre e cruzar o río pola ponte Vella, onde se une ao paseo fluvial.
- Arre(Bares. Tendas)
En 12 minutos plantámonos xunto a a ponte medieval da Trindade, onde o Camiño Baztanés conecta con o Camiño Maior ou Francés (Km 20,4). Alén da ponte medieval atópase o antigo Hospital da Trindade, hoxe tamén albergue de peregrinos coa súa basílica románica anexa. O Camiño Francés continúa en liña recta polas rúas maiores de Villava e Burlada e alcanza posteriormente o río Arga en a ponte da Madalena (Km 24).Á saída, a man esquerda, atópase o desvío cara a o albergue Casa Paderborn. O Camiño continúa á dereita cara a un paso regulado por semáforos e polo foso das murallas, xunto a o Baluarte da nosa Señora de Guadalupe. Tras a ponte levadizo e o Portal de Francia, do ano 1553, entramos na rúa da Carmen, onde está o albergue privado Casa Ibarrola. Ao final da rúa Navarrería a sinalización anímanos a virar á esquerda pola rúa de Curia e logo á dereita pola rúa Compañía, onde se atopa o albergue de Jesús e María.
- Km 25. Pamplona(Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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