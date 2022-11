Etapa de Olagüe a Pamplona

O itinerario

Km 0. Olagüe(Albergue. Tenda)

Km 2,7. Leazkue

Km 4,3. Etulain

Km 6,2. Burutain

Km 8,2. Ostiz

Km 9,4. Enderiz

Km 11,7. Olaiz

Km 14,1. Sorauren(Bar-Restaurante)

Arre(Bares. Tendas)

Km 25. Pamplona(Todos os servizos)

Á saída de Olagüe tomamos a estrada en dirección a Iragi e Egozkue, que pasa baixo a N-121-A, pero en breve continuamos á dereita pola NA-2521 que se dirixe a. É unha estrada pouco transitada que atravesa unha zona chan de prados alimentados por aé a poboación máis pequena de o, representada por aAo final da poboación tomamos unha pista de grava miúda que se abre de novo á campiña, con tupidos hayedos nas partes altas e recios carballos nos lindes. Esta fermosa paisaxe lévanos até, coa parroquial dedicada ae algunhas vivendas de renome.Ao saír do núcleo cruzamos ae tomamos o camiño da dereita, habitualmente embarrado. Avanza até a, onde cruzamos o.Percorremos o lindero dun prado, pero despois non saímos á estrada (hai unha gasolineira) senón que imos á esquerda cara a unhacuberta de grafitis. O Camiño progresa xunto a unha piscifactoría tamén en desuso e pasa entre uns chalés. Tomamos a estrada cara á esquerda e a 350 metros collemos á dereita unha pista, deixandoalén do río nun altillo.A pista leva a salvar por baixo a N-121-A e pola NA-8109 entramos en, pobo viario de oaté hai moi poucos anos atravesado pola estrada xeral. A súaestá dacabalo entre o románico e o gótico e presume tamén de varias vivendas do XVI comoA estrada de acceso descende até a rotonda de entrada a, de o. Subimos ao núcleo tras cruzar o, que xa vadeamos onte nas montañas de Belate.Na parte alta viramos á esquerda pola rúa Errekaldea e ao final desta xorde unha senda entre o boj. Dá comezo un belo tramo, aínda que a pouco que chova iremos ben servidos de barro. A través da ladeira, salvando varios portillos e ao resgardo do piñeiral, chegamos até. Á dereita atópase o templo dedicado ao seu patrónDeixamos a poboación tamén por senda estreita e entre piñeiro laricio e boj comezamos o descenso cara a o. Xa a adá comezo o. Antes podemos facer un alto e cruzar a bela ponte de catro arcos de orixe medieval para visitar. Segundo un documento de 1565 este era un dos vaos onde se cobraba o portazgo polo tránsito da madeira. En liña recta á ponte despunta a moderna, que suplantó en 1906 á de estilo románico. Hai bar-restaurante na mítica pousada (pecha os luns).Os seguintes seis quilómetros discorren por oque, xunto ao dos ríos Arga e Elorz, conforma un espazo verde de 33 quilómetros destinado principalmente ao lecer e o deporte. Só hai que seguir o carril pavimentado. Nas inmediacións de osaímos uns metros a unha estradapara cruzar o río e continuar a marcha. Máis adiante comezamos a ver oe pasamos un par de veces baixo a Rolda de Pamplona.En paralelo a unha rúa do polígono pasamos baixo unha ponte onde se corta o paseo. Saímos a man esquerda ao núcleo dee neste punto hai dous itinerarios válidos. O primeiro é continuar o paseo pola outra beira do río, que dá un considerable rodeo debido ao meandro. A outra opción, moito máis curta e atractiva, é chegar á parte antiga de Arre e cruzar o río pola ponte Vella, onde se une ao paseo fluvial.En 12 minutos plantámonos xunto a a, onde oconecta con o. Alén da ponte medieval atópase o antigo, hoxe taméncoa súa basílica románica anexa. O Camiño Francés continúa en liña recta polas rúas maiores dee alcanza posteriormente oen a.Á saída, a man esquerda, atópase o desvío cara a o. O Camiño continúa á dereita cara a un paso regulado por semáforos e polo foso das murallas, xunto a o. Tras a ponte levadizo e o, do ano 1553, entramos na rúa da Carmen, onde está o. Ao final da rúa Navarrería a sinalización anímanos a virar á esquerda pola rúa de Curia e logo á dereita pola rúa Compañía, onde se atopa o