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Camiño Baztanés

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Etapa 5

Etapa de Berroeta a Olagüe

km 20,4
Tempo 05H 15’
Dificultade media
Albergues 2
Dispoñible sen conexión

Dous terzos da etapa discorren por zonas boscosas e de media montaña

Información sobre a etapa 5: Etapa de Berroeta a Olagüe

Perfil: Etapa de Berroeta a Olagüe

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O itinerario

  • Km 0. Berroeta(Albergue)

Atravesamos a praza Maior de Berroeta e rumbo suroeste descendemos até a NA-121-A, que salvamos por un túnel. Unha pista de grava miúda serpentea entón entre uns prados e salva a regata Marín. Acto seguido comezamos a ascender pola paraxe de Zalditz, rodeados por unha exuberante vexetación ao abrigo do castañar. A senda conduce até a entrada de Almandoz, Aquí sobresae a moderna igrexa de San Pedro, de 1956, que conserva elementos da antiga parroquia, en ruínas aos seus pés (Km 2,4).

  • Km 2,4. Almandoz(Bar. Tenda)

O único servizo do pobo é un bar-restaurante (abre a partir das 11:00 e pecha os luns), situado no palacio Galtzaga do século XVIII. Atravesamos a localidade e continuamos pola vella estrada uns 700 metros máis. Ao chegar a unha curva saímos pola dereita e continuamos o ascenso por unha pista pavimentada. Despois dun tramo boscoso saímos á estrada durante 150 metros e abandonámola pola dereita cruzando un paso canadense (Km 4,6). Bosque a través alcanzamos de novo a estrada 500 metros máis arriba, onde se atopa a Venda San Blas. A pousada mantén viva a chama do antigo albergue de viandantes e peregrinos, sito neste mesmo lugar. No dintel da porta vemos o relevo dunha bolseira, ave cobizada polos cazadores que adoitan reunirse aquí a miúdo.

  • Km 5,3. Venda San Blas(Bar-Restaurante)

Nada máis pasar a Venda atallamos xunto á fonte de San Blas, na mesma curva, por unha empinada senda que salgue outra vez á NA-1210. Atención porque aquí mesmo cruzamos a estrada e entramos no bosque. Tras a primeira rampla saltamos un portillo e continuamos de fronte (ollo, non seguir cara á esquerda pola pista máis clara). Subindo en zigzag polo monte Larrondo pasamos xunto a algunhas bordas de gando e un depósito. A senda boscosa tórnase en pista e percorre o hayedo do monte Arluz, onde adoita haber coches aparcados (Km 6,8).

Descendemos lixeiramente durante medio quilómetro, vendo que en caso de apuro temos o socorro da estrada, que discorre 80 metros máis abaixo. Baixo os nosos pés comezan a aflorar restos de calzada que foi renovada en varias épocas. Trázaa pode ser de orixe romana, pero non hai ningún consenso establecido respecto diso. Uns metros despois pasamos xunto a unha borda derruida (en época de choivas baixará auga pola presenza dun arroio). Setecentos metros máis adiante abandonamos o bosque para entrar nunha zona despexada, onde alcanzamos a cota máxima.

Aquí a calzada vén delimitada por uns fitos verticais. Aos 10 minutos cruzamos unha pista e prestamos atención nese punto. Tras o montículo da esquerda atópase a ermida de Santiago, rehabilitada non sen gran esforzo, xa que as obras se atrasaron debido a varios derrubes ocasionados polas adversas condicións meteorolóxicas (ver observacións). O Pai Germán redacta no seu Camiño de peregrinación xacobea que “en 1791 o pobo de Almándoz elevou un «Memorial ao Val» solicitando a reparación de devandita ermida-basílica, propiedade do val de Baztán, pois existía o perigo de ruína por mor das pingueiras e non podíase celebrar con solemnidade a Misa cantada, afeita na festividade do Santo Apóstolo” (Km 9,3).

Entramos na divisoria da conca atlántica e a mediterránea e, tras cruzar o portillo que fai de muga entre os vales de Baztán e Ultzama, serpenteamos pola calzada cara ao hospital de Santa María de Belate, do século XII. O Pai Germán sinala a carta episcopal de 1378, na cal o bispo de Bayona don Pedro d’Oraich relatou: “Infinitos homes perderíanse e morrerían en devanditas montañas e bosques, sobre todo no período invernal… a non ser pola hospitalidade, alimento, auxilio e guía que presta o Hospital gratis e con largueza a todos os viandantes que por alí transitan” (Km 9,8).

En breve cruzamos o río Ultzama, recentemente nacido nesta mesma vaguada e que vai desembocar no río Arga á beira de Pamplona. A pista que atravesa o hayedo é clara durante un treito, pero logo se difumina e debemos prestar moita atención ás frechas amarelas. O itinerario xacobeo cruza durante un par de quilómetros as illadas paraxes boscosas de Loiketa e Mendiburu. A senda respira finalmente e o bosque dá paso á bucólica paisaxe de pasteiros que rodean Lantz, que se mostra en breve (Km 14,4).

Esta vila de fisionomía viaria é recoñecida en toda Navarra polo seu entroido rural, que ten como protagonista ao bandido Mel Otxin, paseado, xulgado e queimado na fogueira por unha comitiva de enmascarados coñecidos como txatxus, á que acompañan outros personaxes como Ziripot, Zaldiko e os Arotzak. Atravesamos Lantz pola rúa Santa Cruz, onde está a pousada.

  • Km 15,6. Lantz(Albergue. Casa Rural. Hostal. Bar-Restaurante. Tenda de alimentación)

Á saída vemos a igrexa dos Santos Cornelio e Cipriano. Renovamos a marcha pola estrada de acceso, á beira do río Eltzarrain ou Mediano, e 20 minutos despois seguimos por un camiño que xorde de fronte. Está ateigado de endrinos, que aquí se coñecen polo nome de arañones. Nada máis cruzar a regata Beltx (Km 18,3) viramos a man esquerda e tomamos outro camiño até a estrada que veñen de Arizu, que seguimos cara á dereita. Entramos en Olagüe, capital do val de Anué. O albergue de peregrinos está situado na casa parroquial, xunto á igrexa barroca de San Juan Bautista.

  • Km 20,4. Olagüe(Albergue. Bar-Restaurante.)

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