Etapa de Berroeta a Olagüe

O itinerario

Km 0. Berroeta(Albergue)

Km 2,4. Almandoz(Bar. Tenda)

Km 5,3. Venda San Blas(Bar-Restaurante)

Km 15,6. Lantz(Albergue. Casa Rural. Hostal. Bar-Restaurante. Tenda de alimentación)

Km 20,4. Olagüe(Albergue. Bar-Restaurante.)

Atravesamos a praza Maior de Berroeta e rumbo suroeste descendemos até a NA-121-A, que salvamos por un túnel. Unha pista de grava miúda serpentea entón entre uns prados e salva a. Acto seguido comezamos a ascender pola paraxe de, rodeados por unha exuberante vexetación ao abrigo do castañar. A senda conduce até a entrada de, Aquí sobresae a moderna, de 1956, que conserva elementos da antiga parroquia, en ruínas aos seus pésO único servizo do pobo é un(abre a partir das 11:00 e pecha os luns), situado en odo século XVIII. Atravesamos a localidade e continuamos pola vella estrada uns 700 metros máis. Ao chegar a unha curva saímos pola dereita e continuamos o ascenso por unha pista pavimentada. Despois dun tramo boscoso saímos á estrada durante 150 metros e abandonámola pola dereita cruzando un paso canadenseBosque a través alcanzamos de novo a estrada 500 metros máis arriba, onde se atopa a. A pousada mantén viva a chama de o, sito neste mesmo lugar. No dintel da porta vemos o relevo dunha bolseira, ave cobizada polos cazadores que adoitan reunirse aquí a miúdo.Nada máis pasar a Venda atallamos xunto a a, na mesma curva, por unha empinada senda que salgue outra vez á NA-1210. Atención porque aquí mesmo cruzamos a estrada e entramos no bosque. Tras a primeira rampla saltamos un portillo e continuamos de fronte (ollo, non seguir cara á esquerda pola pista máis clara). Subindo en zigzag por opasamos xunto a algunhas bordas de gando e un depósito. A senda boscosa tórnase en pista e percorre o hayedo de o, onde adoita haber coches aparcadosDescendemos lixeiramente durante medio quilómetro, vendo que en caso de apuro temos o socorro da estrada, que discorre 80 metros máis abaixo. Baixo os nosos pés comezan a aflorar restos de calzada que foi renovada en varias épocas. Trázaa pode ser de orixe romana, pero non hai ningún consenso establecido respecto diso. Uns metros despois pasamos xunto a unha borda derruida (en época de choivas baixará auga pola presenza dun arroio). Setecentos metros máis adiante abandonamos o bosque para entrar nunha zona despexada, onde alcanzamos a.Aquí a calzada vén delimitada por uns fitos verticais. Aos 10 minutos cruzamos unha pista e prestamos atención nese punto. Tras o montículo da esquerda atópase a, rehabilitada non sen gran esforzo, xa que as obras se atrasaron debido a varios derrubes ocasionados polas adversas condicións meteorolóxicas. O Pai Germán redacta no seuque “en 1791 o pobo de Almándoz elevou un «Memorial ao Val» solicitando a reparación de devandita ermida-basílica, propiedade do val de Baztán, pois existía o perigo de ruína por mor das pingueiras e non podíase celebrar con solemnidade a Misa cantada, afeita na festividade do Santo Apóstolo”Entramos na divisoria da conca atlántica e a mediterránea e, tras cruzar o portillo que fai de muga entre os vales de Baztán e Ultzama, serpenteamos pola calzada cara ao, do século XII. O Pai Germán sinala a carta episcopal de 1378, na cal o bispo de Bayona don Pedro d’Oraich relatou: “Infinitos homes perderíanse e morrerían en devanditas montañas e bosques, sobre todo no período invernal… a non ser pola hospitalidade, alimento, auxilio e guía que presta o Hospital gratis e con largueza a todos os viandantes que por alí transitan”En breve cruzamos o, recentemente nacido nesta mesma vaguada e que vai desembocar no río Arga á beira de Pamplona. A pista que atravesa o hayedo é clara durante un treito, pero logo se difumina e debemos prestar moita atención ás frechas amarelas. O itinerario xacobeo cruza durante un par de quilómetros as illadas paraxes boscosas de. A senda respira finalmente e o bosque dá paso á bucólica paisaxe de pasteiros que rodean Lantz, que se mostra en breveEsta vila de fisionomía viaria é recoñecida en toda Navarra polo seu, que ten como protagonista ao bandido Mel Otxin, paseado, xulgado e queimado na fogueira por unha comitiva de enmascarados coñecidos como txatxus, á que acompañan outros personaxes como Ziripot, Zaldiko e os Arotzak. Atravesamospola rúa Santa Cruz, onde está a pousada.Á saída vemos a igrexa de os. Renovamos a marcha pola estrada de acceso, á beira de o, e 20 minutos despois seguimos por un camiño que xorde de fronte. Está ateigado de endrinos, que aquí se coñecen polo nome de arañones. Nada máis cruzar aviramos a man esquerda e tomamos outro camiño até a estrada que veñen de Arizu, que seguimos cara á dereita. Entramos en, capital de o. O albergue de peregrinos está situado na casa parroquial, xunto a a