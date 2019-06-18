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Etapa d'Olagüe a Pamplona
Al pont medieval de la Trinitat el Baztanès connecta amb el Francès
Informació sobre l’etapa 6: Etapa d'Olagüe a Pamplona
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L’itinerari
- Km 0. Olagüe(Alberg. Botiga)
A la sortida d'Olagüe prenem la carretera en direcció a Iragi i Egozkue, que passa sota la N-121-A, però en breu continuem a la dreta per la NA-2521 que es dirigeix a Leazkue. És una carretera poc transitada que travessa una zona plana de prats alimentats per la regata Etxaide. Leazkue és la població més petita de la vall d'Anué, representada per la església de l'Asunción (Km 2,7).
- Km 2,7. Leazkue
Al final de la població prenem una pista de graveta que s'obre de nou a la campanya, amb espesses fagedes en les parts altes i forts roures en les bogues. Aquest bell paisatge ens porta fins a Etulain, amb la parroquial dedicada a Sant Esteban i alguns habitatges de renom.
- Km 4,3. Etulain
En sortir del nucli creuem la regata Telleki i prenem el camí de la dreta, habitualment enfangat. Avança fins a el pont i la Venda d'Etulain, on travessem el riu Mitjà (Km 5,1).Recorrem la fita d'un prat, però després no sortim a la carretera (hi ha una gasolinera) sinó que anem a l'esquerra cap a una casa abandonada coberta de grafitis. El Camí progressa al costat d'una piscifactoria també en desús i passa entre uns xalets. Prenem la carretera cap a l'esquerra i a 350 metres agafem a la dreta una pista, deixant Burutain a l'altre costat del riu en un entresolat.
- Km 6,2. Burutain
La pista porta a salvar per sota la N-121-A i per la NA-8109 entrem en Ostiz, poble viari de la Vall d'Odieta fins fa molt pocs anys travessat per la carretera general. La seva església de Sant Joan Baptista està a cavall entre el romànic i el gòtic i presumeix també de diversos habitatges del XVI com a Casa Iriartea i Casa Gartxotena.
- Km 8,2. Ostiz
La carretera d'accés descendeix fins a la rotonda d'entrada a Enderiz, de la vall d'Olaibar. Pugem al nucli després de travessar el riu Ultzama, que ja vam superar ahir a les muntanyes de Belate.
- Km 9,4. Enderiz
En la part alta girem a l'esquerra pel carrer Errekaldea i al final d'aquesta sorgeix una senda entre el boix. Dona principi un bell tram, encara que per poc que plogui anirem ben servits de fang. A través del vessant, salvant diversos portells i al resguard de la pineda, arribem fins a Olaiz. A la dreta es troba el temple dedicat al seu patró San Miguel.
- Km 11,7. Olaiz
Deixem la població també per senda estreta i entre pi laricio i boix comencem el descens cap a la vall d'Ezcabarte. Ja a la vora de l'Ultzama dona principi el parc fluvial. Abans podem fer un alt i creuar el bell pont de quatre arcs d'origen medieval per a visitar Sorauren. Segons un document de 1565 aquest era un dels guals on es cobrava el portazgo pel trànsit de la fusta. En línia recta al pont despunta la moderna parròquia de Sant Andrés, que va suplantar en 1906 a la d'estil romànic. Hi ha bar-restaurant en la mítica posada (tanca els dilluns).
- Km 14,1. Sorauren(Bar-Restaurant)
Els següents sis quilòmetres discorren per el parc fluvial del riu Ultzama que, al costat del dels rius Arga i Elorz, conforma un espai verd de 33 quilòmetres destinat principalment a l'oci i l'esport. Només cal seguir el carril pavimentat. En els voltants de el càmping Ezcaba sortim uns metres a una carretera (Km 15,9) per a travessar el riu i continuar la marxa. Més endavant comencem a veure el polígon industrial d'Ezcabarte i passem un parell de vegades sota la Ronda de Pamplona (Km 17,7).En paral·lel a un carrer del polígon passem sota un pont on es talla el passeig. Sortim a mà esquerra al nucli de Arre i en aquest punt hi ha dos itineraris vàlids. El primer és continuar el passeig per l'altra riba del riu, que dona una considerable marrada deguda al meandre. L'altra opció, molt més curta i atractiva, és arribar a la part antiga d'Arre i travessar el riu pel pont Vell, on s'uneix al passeig fluvial.
- Arre(Bars. Botigues)
En 12 minuts ens plantem al costat de el pont medieval de la Trinitat, on el Camí Baztanés connecta amb el Camí Major o Francés (Km 20,4). A l'altre costat del pont medieval es troba l'antic Hospital de la Trinitat, avui també alberg de pelegrins amb la seva basílica romànica annexa. El Camí Francès continua en línia recta pels carrers majors de Villava i Burlada i aconsegueix posteriorment el riu Arga en el pont de la Magdalena (Km 24).A la sortida, a mà esquerra, es troba el desviament cap a el alberg Casa Paderborn. El Camí continua a la dreta cap a un pas regulat per semàfors i pel fossat de les muralles, al costat de el Baluard de La nostra Senyora de Guadalupe. Després del pont llevadís i el Portal de França, de l'any 1553, entrem al carrer del Carmen, on està el alberg privat Casa Ibarrola. Al final del carrer Navarrería la senyalització ens anima a girar a l'esquerra pel carrer de Cúria i després a la dreta pel carrer Companyia, on es troba el alberg de Jesús i María.
- Km 25. Pamplona(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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