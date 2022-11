Etapa d'Olagüe a Pamplona

L’itinerari

A la sortida d'Olagüe prenem la carretera en direcció a Iragi i Egozkue, que passa sota la N-121-A, però en breu continuem a la dreta per la NA-2521 que es dirigeix a. És una carretera poc transitada que travessa una zona plana de prats alimentats per laés la població més petita de la, representada per laAl final de la població prenem una pista de graveta que s'obre de nou a la campanya, amb espesses fagedes en les parts altes i forts roures en les bogues. Aquest bell paisatge ens porta fins a, amb la parroquial dedicada ai alguns habitatges de renom.En sortir del nucli creuem lai prenem el camí de la dreta, habitualment enfangat. Avança fins a el, on travessem el.Recorrem la fita d'un prat, però després no sortim a la carretera (hi ha una gasolinera) sinó que anem a l'esquerra cap a unacoberta de grafitis. El Camí progressa al costat d'una piscifactoria també en desús i passa entre uns xalets. Prenem la carretera cap a l'esquerra i a 350 metres agafem a la dreta una pista, deixanta l'altre costat del riu en un entresolat.La pista porta a salvar per sota la N-121-A i per la NA-8109 entrem en, poble viari de lafins fa molt pocs anys travessat per la carretera general. La sevaestà a cavall entre el romànic i el gòtic i presumeix també de diversos habitatges del XVI com aLa carretera d'accés descendeix fins a la rotonda d'entrada a, de la. Pugem al nucli després de travessar el, que ja vam superar ahir a les muntanyes de Belate.En la part alta girem a l'esquerra pel carrer Errekaldea i al final d'aquesta sorgeix una senda entre el boix. Dona principi un bell tram, encara que per poc que plogui anirem ben servits de fang. A través del vessant, salvant diversos portells i al resguard de la pineda, arribem fins a. A la dreta es troba el temple dedicat al seu patróDeixem la població també per senda estreta i entre pi laricio i boix comencem el descens cap a la. Ja a ladona principi el. Abans podem fer un alt i creuar el bell pont de quatre arcs d'origen medieval per a visitar. Segons un document de 1565 aquest era un dels guals on es cobrava el portazgo pel trànsit de la fusta. En línia recta al pont despunta la moderna, que va suplantar en 1906 a la d'estil romànic. Hi ha bar-restaurant en la mítica posada (tanca els dilluns).Els següents sis quilòmetres discorren per elque, al costat del dels rius Arga i Elorz, conforma un espai verd de 33 quilòmetres destinat principalment a l'oci i l'esport. Només cal seguir el carril pavimentat. En els voltants de elsortim uns metres a una carreteraper a travessar el riu i continuar la marxa. Més endavant comencem a veure eli passem un parell de vegades sota la Ronda de Pamplona.En paral·lel a un carrer del polígon passem sota un pont on es talla el passeig. Sortim a mà esquerra al nucli dei en aquest punt hi ha dos itineraris vàlids. El primer és continuar el passeig per l'altra riba del riu, que dona una considerable marrada deguda al meandre. L'altra opció, molt més curta i atractiva, és arribar a la part antiga d'Arre i travessar el riu pel pont Vell, on s'uneix al passeig fluvial.En 12 minuts ens plantem al costat de el, on elconnecta amb el. A l'altre costat del pont medieval es troba l'antic, avui tambéamb la seva basílica romànica annexa. El Camí Francès continua en línia recta pels carrers majors dei aconsegueix posteriorment elen el.A la sortida, a mà esquerra, es troba el desviament cap a el. El Camí continua a la dreta cap a un pas regulat per semàfors i pel fossat de les muralles, al costat de el. Després del pont llevadís i el, de l'any 1553, entrem al carrer del Carmen, on està el. Al final del carrer Navarrería la senyalització ens anima a girar a l'esquerra pel carrer de Cúria i després a la dreta pel carrer Companyia, on es troba el