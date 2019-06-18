Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Olaguetik Iruñerako etapa
Baztango Trinitateko Erdi Aroko zubian, Frantsesarekin lotzen da
Etapari buruzko informazioa 6: Olaguetik Iruñerako etapa
Mapa handitu
Ibilbidea
- 0 km. Olague (aterpetxea. Denda)
Olagueko irteeran errepidea hartuko dugu Iragi eta Egozkuerako norabidean. N-121-A azpitik pasatuko da, baina laster eskuinerantz jarraituko dugu NA-2521 errepidetik, Leazkuera. Gutxi ibiltzen den errepidea da, eta Etxaide errekak elikatutako larreen eremu laua zeharkatzen du. Leazkue da Anueko haraneko herririk txikiena, Jasokundeko elizak ordezkatua (2,7 km).
- 2,7 km. Leazkue
Herriaren amaieran, hartxintxar-pista bat hartu, eta landazabalera itzuliko gara. Goiko aldean pagadi itxiak daude, eta mugetan haritz ugari. Paisaia eder horrek Etulainera garamatza, San Estebani eskainitako parrokiarekin eta zenbait etxebizitza ospetsurekin.
- 4,3 km. Etulain
Hirigunetik ateratzean, Telleki erreka gurutzatuko dugu eta eskuineko bidea hartuko dugu. Normalean, bide hori barratuta dago. Etulaingo zubiraino eta Venta de Etulaineraino egiten du aurrera, Mediano ibaia zeharkatuz (5,1 km). Zelai baten muga zeharkatuko dugu, baina gero ez gara errepidera aterako (gasolindegi bat dago), ezkerretara joango gara grafitiz estalitako etxe abandonatu batera. Bidea erabiltzen ez den arrain-haztegi baten ondoan egiten du aurrera, eta txalet batzuen artetik pasatzen da. Errepidea hartu ezkerrera eta 350 metrora pista bat hartu eskuinetara. Burutain ibaiaren beste aldean utzi, goitegi batean.
- 6,2 km. Burutain
Pistaren azpian N-121-A dago, eta NA-8109 errepidetik Ostizen sartzen gara, Odieta bailarako bidean, duela urte gutxi arte, errepide nagusiak zeharkatuta. San Joan Bataiatzailearen eliza erromanikoaren eta gotikoaren artean dago, eta XVI. mendeko zenbait etxebizitza ere baditu: Iriartea etxea eta Gartxotena etxea.
- 8,2 km. Ostitz
Sarbideko errepidea Olaibarko Enderizko sarrerako biribilguneraino jaisten da. Muinora igo gara, Ultzama ibaia zeharkatu ondoren. Belateko mendietan pasa ginen atzo.
- 9,4 km. Enderitz
Goiko aldean ezkerrera biratuko dugu Errekaldea kaletik, eta, bukaeran, bidexka bat sortuko da ezpelaren artean. Tarte ederra hasten da, nahiz eta euria egiten duenean lokatzez ongi hornituta joango garen. Hegalean barna, ataka batzuk eta pinudiaren gordelekua gaindituz, Olaizeraino iritsiko gara. Eskuinean, San Miguel patroiari eskainitako tenplua dago.
- 11,7 km. Olaiz
Herria ere bide estutik utziko dugu, eta larizio pinuaren eta ezpelaren artean, Ezkabarte haranera jaisten hasiko gara. Ultzama ibaiertzean hasten da ibai parkea. Lehen, Erdi Aroko lau arkuko zubi ederra zeharkatuko dugu, Sorauren bisitatzeko. 1565eko agiri baten arabera, pasabide horretan sartzen zen egurra igarotzeagatik. Zubiaren lerro zuzenean, San Andres parrokia modernoa nabarmentzen du, 1906an estilo erromanikokoa ordeztu zuena. Ostatu-jatetxea dago ostatu mitikoan (astelehenetan ixten da).
- 14,1 km. Sorauren (taberna-jatetxea)
Hurrengo sei kilometroak Ultzama ibaiaren ibai parketik igarotzen dira. Arga eta Elortz ibaien ondoan, 33 kilometroko berdegunea osatzen dute, aisiarako eta kirolerako. Zolatutako erreiari jarraitu besterik ez da egin behar. Ezkabako kanpinaren inguruan, metro batzuk errepide batera (15,9 km) atera, ibaia gurutzatu eta ibilbideari jarraitzeko. Aurrerago Ezkabarteko industrialdea ikusten hasiko gara eta pare bat aldiz Iruñeko ingurabidearen azpitik pasatuko gara (17,7 km). Industrialdeko kale baten parean, pasealekua mozten den zubi baten azpitik pasatuko gara. Gero, ezkerretara, Arre gunera joan, eta bi ibilbide baliagarri daude. Lehenik eta behin, ibaiaren beste bazterretik jarraitu behar da, meandroa dela eta, ingurabide nabarmena baita. Beste aukera, askoz motzagoa eta erakargarriagoa, Arreko alde zaharrera iristea eta ibaia Zubi Zaharretik zeharkatzea da, ibai-pasealekuarekin bat egiten duen tokian.
- Arre(tabernak. Dendak)
12 minutuan Trinitateko Erdi Aroko zubiaren ondoan landatuko gara, Baztango bidea Bide Nagusi edo Frantsesarekin lotzen den tokian (20,4 km). Erdi Aroko zubiaren beste aldean Trinitate Ospitale zaharra dago. Gaur egun ere erromesen aterpea da, aldameneko basilika erromanikoarekin. Bide frantsesak zuzen jarraitzen du Atarrabiako eta Burlatako kale nagusietatik, eta, ondoren, Arga ibaira iristen da Magdalena zubira (24. km). Irteeran, ezkerretara, Casa Paderborn aterpetxerako desbideraketa dago. Bideak eskuinetara jarraitzen du, semaforoek eta harresietako zuloek erregulatutako pasabide baterantz, Guadalupeko Baluarte ondoan. 1553. urteko zubi altxagarriaren eta Frantziako Atariaren ondoren, Carmen kalean sartuko gara, Casa Ibarrola aterpetxe pribatua dagoen tokian. Navarrería kalearen bukaeran, seinalizazioak Curia kaletik ezkerrera biratzera animatzen gaitu, eta gero eskuinera Compañía kaletik, Jesusen eta Mariaren aterpetxea dagoen kaletik.
- 25 km. Iruña (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak