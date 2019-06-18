Etapa de Olagüe a Pamplona

El itinerario

Km 0. Olagüe(Albergue. Tienda)

A la salida de Olagüe tomamos la carretera en dirección a Iragi y Egozkue, que pasa bajo la N-121-A, pero en breve continuamos a la derecha por la NA-2521 que se dirige a Leazkue. Es una carretera poco transitada que atraviesa una zona llana de prados alimentados por la regata Etxaide. Leazkue es la población más pequeña del valle de Anué, representada por la iglesia de la Asunción (Km 2,7).

Km 2,7. Leazkue

Al final de la población tomamos una pista de gravilla que se abre de nuevo a la campiña, con tupidos hayedos en las partes altas y recios robles en las lindes. Este hermoso paisaje nos lleva hasta Etulain, con la parroquial dedicada a San Esteban y algunas viviendas de renombre.

Km 4,3. Etulain

Al salir del núcleo cruzamos la regata Telleki y tomamos el camino de la derecha, habitualmente embarrado. Avanza hasta el puente y la Venta de Etulain, donde cruzamos el río Mediano (Km 5,1).

Recorremos el lindero de un prado, pero después no salimos a la carretera (hay una gasolinera) sino que vamos a la izquierda hacia una casa abandonada cubierta de grafitis. El Camino progresa junto a una piscifactoría también en desuso y pasa entre unos chalés. Tomamos la carretera hacia la izquierda y a 350 metros cogemos a la derecha una pista, dejando Burutain al otro lado del río en un altillo.

Km 6,2. Burutain

La pista lleva a salvar por debajo la N-121-A y por la NA-8109 entramos en Ostiz, pueblo viario del Valle de Odieta hasta hace muy pocos años atravesado por la carretera general. Su iglesia de San Juan Bautista está a caballo entre el románico y el gótico y presume también de varias viviendas del XVI como Casa Iriartea y Casa Gartxotena.

Km 8,2. Ostiz

La carretera de acceso desciende hasta la rotonda de entrada a Enderiz, del valle de Olaibar. Subimos al núcleo tras cruzar el río Ultzama, que ya vadeamos ayer en las montañas de Belate.

Km 9,4. Enderiz

En la parte alta giramos a la izquierda por la calle Errekaldea y al final de ésta surge una senda entre el boj. Da comienzo un bello tramo, aunque a poco que llueva iremos bien servidos de barro. A través de la ladera, salvando varios portillos y al resguardo del pinar, llegamos hasta Olaiz. A la derecha se encuentra el templo dedicado a su patrón San Miguel.

Km 11,7. Olaiz

Dejamos la población también por senda estrecha y entre pino laricio y boj comenzamos el descenso hacia el valle de Ezcabarte. Ya a la vera del Ultzama da comienzo el parque fluvial. Antes podemos hacer un alto y cruzar el bello puente de cuatro arcos de origen medieval para visitar Sorauren. Según un documento de 1565 éste era uno de los vados donde se cobraba el portazgo por el tránsito de la madera. En línea recta al puente despunta la moderna parroquia de San Andrés, que suplantó en 1906 a la de estilo románico. Hay bar-restaurante en la mítica posada (cierra los lunes).

Km 14,1. Sorauren(Bar-Restaurante)

Los siguientes seis kilómetros discurren por el parque fluvial del río Ultzama que, junto al de los ríos Arga y Elorz, conforma un espacio verde de 33 kilómetros destinado principalmente al ocio y el deporte. Sólo hay que seguir el carril pavimentado. En las inmediaciones del camping Ezcaba salimos unos metros a una carretera (Km 15,9) para cruzar el río y continuar la marcha. Más adelante comenzamos a ver el polígono industrial de Ezcabarte y pasamos un par de veces bajo la Ronda de Pamplona (Km 17,7).

En paralelo a una calle del polígono pasamos bajo un puente donde se corta el paseo. Salimos a mano izquierda al núcleo de Arre y en este punto hay dos itinerarios válidos. El primero es continuar el paseo por la otra orilla del río, que da un considerable rodeo debido al meandro. La otra opción, mucho más corta y atractiva, es llegar a la parte antigua de Arre y cruzar el río por el puente Viejo, donde se une al paseo fluvial.

Arre(Bares. Tiendas)

En 12 minutos nos plantamos junto al puente medieval de la Trinidad, donde el Camino Baztanés conecta con el Camino Mayor o Francés (Km 20,4). Al otro lado del puente medieval se encuentra el antiguo Hospital de la Trinidad, hoy también albergue de peregrinos con su basílica románica anexa. El Camino Francés continúa en línea recta por las calles mayores de Villava y Burlada y alcanza posteriormente el río Arga en el puente de la Magdalena (Km 24).

A la salida, a mano izquierda, se encuentra el desvío hacia el albergue Casa Paderborn. El Camino continúa a la derecha hacia un paso regulado por semáforos y por el foso de las murallas, junto al Baluarte de Nuestra Señora de Guadalupe. Tras el puente levadizo y el Portal de Francia, del año 1553, entramos en la calle del Carmen, donde está el albergue privado Casa Ibarrola. Al final de la calle Navarrería la señalización nos anima a girar a la izquierda por la calle de Curia y luego a la derecha por la calle Compañía, donde se encuentra el albergue de Jesús y María.