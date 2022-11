Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra

O itinerario

Km 0. Fisterra(Todos os Servizos)

Km 1,7. San Martiño de Duio

Km 9,7. Padris

Km 13,6. Lires(Aloxamentos. Bares.)

Km 20. Morquintián

Muxía(Todos os Servizos)

Hai que volver sobre os pasos que nos trouxeron até Fisterra. Desde o albergue de peregrinos regresamos de novo cara á praia de Langosteira, pero antes de baixar, máis ou menos á altura da cruz de Baixar, tomamos a estrada e seguimos as indicacións da primeira mouteira situada xunto ao hotel Areal. A pista asfaltada achéganos á parroquia fisterrá de. A igrexa, xunto ao Camiño, é barroca de 1717 e está composta dunha soa nave con sancristía encostada. O nome de Duio remite á lendaria, mergullada baixo as augas e lugar que os discípulos de Santiago visitaron para solicitar o enterramento do Apóstolo, segundo cita o Códice Calixtino do século XII.Dando un pequeno rodeo pasamos pore chegamos até, que vemos a man esquerda. Neste punto o camiño desvíase á dereita cara ae remonta por bosque atépara baixar a. Posteriormente diríxese cara a, a man dereita, ePor pista de concentración achégase até, última da serie de aldeas pertencentes á parroquia fisterrá de Sardiñeiro.Nesta aldea liga a variante que vén desde a praia de Rostro e podemos ver o Atlántico precedido por cultivos de millo e piñeirais. Xusto á saída internámonos por unha senda escavada entre os helechos que divide os lindes de piñeiros, un tramo precioso que termina en, onde temos un merendero.Retomamos a baixada a Lires pegados ao río e por bos tramos sombríos. De camiño a esta parroquia de Cee debemos prestar moita atención á sinalización. Á entrada devemos o templo dede principios do século XVII e superado este viramos á dereita xunto a unha casa rural. Hai máis dun aloxamento en Lires e tamén bares. Nesta localidade tense que selar a credencial se a nosa intención é durmir no albergue da Xunta. Percorremos en subida a poboación e deixamos o desvío ao bar á dereita. É a única localidade da etapa con servizos así que é case obrigado renovar forzas nesta localidade.O itinerario deixa Lires e baixa a o. Até comezos de outono de 2010 os peregrinos debían salvalo por uns trancos de pedra, pero en 2010 construíuse unha ponte de pedra que salva este punto conflitivo. Manuel Vilar Álvarez na súa Viaxe ao fin da Terra lembra que “a toponimia nesta zona fai clara referencia no pasado ao cruzamento do río en barca: Agra dás Barcas e Agra de Tras dás Barcas Vellas”. O outro lado da canle xa pertence ao Concello de Muxía e, ollo, a setenta metros o Camiño desvíase á esquerda e visita.Tras un breve rodeo por camiño entroncamos por unha pista asfaltada que nos dirixe até, onde se habilitou un local cuberto con máquinas expendedoras, con mesas e baño. O groso da poboación queda a man dereita e torcemos á esquerda para tomar unha pista entre un piñeiral. Máis adiante cruzamos unha estrada – a sinalización oficial marca 12 quilómetros até Muxía – e retomamos a pista até. Aquí volve o asfalto e continúa, en subida, até a casa de López e un cruceiro e fonte que nos dan a benvida á parroquia muxiana de. O trazado non visita directamente ae prosegue pola estrada veciñal.Algo máis dun quilómetro despois de Morquintián vén un punto con dobre sinalización. Atención! Ao chegar a un cruzamento hai unha bifurcación: unha mouteira oficial guía á esquerda cara a unha variante que máis adiante non está sinalizada.. A 350 metros o itinerario desvíase pola esquerda e xa toma un camiño despexado que sobe até as inmediacións de o, a cota máis alta da etapa a 269 metros. Trátase dun tramo moi tendido, pero a estas alturas de etapa xa empeza a pesar. A voz galegavén significar a fogueira e o lugar ou atalaia onde se acende para avisar sobre algún perigo.Un camiño ancho descende até a seguinte aldea:. Á saída collemos unha pista veciñal e pasamos xunto a a. De inmediato, ao chegar á estrada, hai outro aperto cos sinais. De fronte, unhas frechas animan a internarse por unha senda. Esta baixa directa até atras un curto tramo de dunas, pero unha vez alí hai que subir sen remedio até a estrada. O itinerario oficial, a opción que recomendamos, segue a estrada e bordea a praia por encima (Km 26,1). Até Muxía xa non hai perda. Nada máis entrar ena sinalización guíanos até o albergue público, virando á dereita pola rúa Campo dás Pinas e pola rúa vos Malatos e EnfestoUnha vez acomodados no albergue (tamén hai outro albergue privado xunto á Oficina de Turismo), a tradición empuxa a visitar o, arrasado polo incendio que tivo lugar o día de Nadal de 2013. Hai que baixar á rúa de Manuel Lastres e aquí virar á dereita até a rúa Real, que seguimos pola esquerda. De camiño ao Santuario podemos entrar na oficina de Turismo, onde podemos recoller a. Despois atopámonos coa igrexa, que ocupa a parte baixa do monte Corpiño e presenta trazas do románico de transición e do gótico. Medio quilómetro máis adiante atópase o Santuario. A orixe dunha capela neste lugar pode remontarse aos séculos XI ou XII, pero o primeiro documento que fai referencia ao Santuario é de 1544. O templo actual é barroco de 1719 dunha soa nave. Nos arredores atópanse a, a, a, que gardan relación coa lenda da chegada da Virxe a estas costas nunha barca de pedra e a súa aparición ao Apóstolo Santiago para animarlle durante a súa predicación