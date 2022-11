Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra

L’itinerari

Km 0. Fisterra(Tots els Serveis)

Km 1,7. San Martiño de Duio

Km 9,7. Padris

Km 13,6. Lires(Allotjaments. Bars.)

Km 20. Morquintián

Muxía(Tots els Serveis)

Cal tornar sobre els passos que ens van portar fins a Fisterra. Des de l'alberg de pelegrins tornem de nou cap a la platja de Langosteira, però abans de baixar, més o menys a l'altura de la creu de Baixar, prenem la carretera i seguim les indicacions de la primera fita situada al costat de l'hotel Arenal. La pista asfaltada ens acosta a la parròquia fisterrana de. L'església, al costat del Camí, és barroca de 1717 i està composta d'una sola nau amb sagristia adossada. El nom de Duio remet a la llegendària, submergida sota les aigües i lloc que els deixebles de Santiago van visitar per a sol·licitar l'enterrament de l'Apòstol, segons cita el Còdex Calixtino del segle XII.Donant una petita marrada passem peri arribem fins a, que veiem a mà esquerra. En aquest punt el camí es desvia a la dreta cap ai remunta per bosc fins aper a baixar a. Posteriorment es dirigeix cap a, a mà dreta, iPer pista de concentració s'acosta fins a, última de la sèrie de llogarets pertanyents a la parròquia fisterrana de Sardiñeiro.En aquest llogaret lliga la variant que ve des de la platja de Rostre i podem veure l'Atlàntic precedit per cultius de blat de moro i pinedes. Just a la sortida ens internem per una senda excavada entre les falgueres que divideix les bogues de pins, un tram preciós que acaba en, on tenim un berenador.Reprenem la baixada a Lires pegats al riu i per bons trams ombrívols. De camí a aquesta parròquia de Cee hem de prestar molta atenció a la senyalització. A l'entrada deveiem el temple dede principis del segle XVII i superat aquest virem a la dreta al costat d'una casa rural. Hi ha més d'un allotjament en Lires i també bars. En aquesta localitat s'ha de segellar la credencial si la nostra intenció és dormir en l'alberg de la Xunta. Recorrem en pujada la població i deixem el desviament al bar a la dreta. És l'única localitat de l'etapa amb serveis així que és gairebé obligat renovar forces en aquesta localitat.L'itinerari deixa Lires i baixa a el. Fins a començaments de tardor de 2010 els pelegrins havien de salvar-ho per uns trancos de pedra, però en 2010 es va construir un pont de pedra que salva aquest punt conflictiu. Manuel Vilar Álvarez en el seu Viatge a la fi de la Terra recorda que “la toponímia en aquesta zona fa clara referència en el passat a l'encreuament del riu amb barca: Agra dones Barques i Agra de Després de dones Barques Vellas”. L'altre costat del llit ja pertany al Concello de Muxía i, ull, a setanta metres el Camí es desvia a l'esquerra i visita.Després d'una breu marrada per camí entronquem per una pista asfaltada que ens dirigeix fins a, on s'ha habilitat un local cobert amb màquines expenedores, amb taules i bany. El gruix de la població queda a mà dreta i torcem a l'esquerra per a prendre una pista entre una pineda. Més endavant travessem una carretera – la senyalització oficial marca 12 quilòmetres fins a Muxía – i reprenem la pista fins a. Aquí torna l'asfalt i continua, en pujada, fins a la casa de López i un creuer i font que ens donen la benvinguda a la parròquia muxiana de. El traçat no visita directament lai prossegueix per la carretera veïnal.Una mica més d'un quilòmetre després de Morquintián ve un punt amb doble senyalització. Atenció! En arribar a un encreuament hi ha una bifurcació: una fita oficial guia a l'esquerra cap a una variant que més endavant no està senyalitzada. strong:N7bKKw;El més prudent és continuar cap. A 350 metres l'itinerari es desvia per l'esquerra i ja pren un camí buidat que puja fins als voltants de el, la cota més alta de l'etapa a 269 metres. Es tracta d'un tram molt tendit, però a hores d'ara d'etapa ja comença a pesar. La veu gallegave a significar la foguera i el lloc o talaia on s'encén per a avisar sobre algun perill.Un camí ample descendeix fins al següent llogaret:. A la sortida agafem una pista veïnal i passem al costat de la. Immediatament, en arribar a la carretera, hi ha un altre destret amb els senyals. De front, unes fletxes animen a internar-se per una senda. Aquesta baixa directa fins a ladesprés d'un curt tram de dunes, però una vegada allí cal pujar sense remei fins a la carretera. L'itinerari oficial, l'opció que recomanem, segueix la carretera i voreja la platja per damunt (Km 26,1). Fins a Muxía ja no hi ha pèrdua. Res més entrar ala senyalització ens guia fins a l'alberg públic, girant a la dreta per la rúa Camp dones Pinas i per la rúa us Malats i EnfestoUna vegada acomodats en l'alberg (també hi ha un altre alberg privat al costat de l'Oficina de Turisme), la tradició empeny a visitar el, assolat per l'incendi que va tenir lloc el dia de Nadal de 2013. Cal baixar al carrer de Manuel Lastres i aquí girar a la dreta fins al carrer Real, que seguim per l'esquerra. De camí al Santuari podem entrar en l'oficina de Turisme, on podem recollir la. Després ens trobem amb l'església, que ocupa la part baixa de la muntanya Cosset i presenta traces del romànic de transició i del gòtic. Mig quilòmetre més endavant es troba el Santuari. L'origen d'una capella en aquest lloc pot remuntar-se als segles XI o XII, però el primer document que fa referència al Santuari és de 1544. El temple actual és barroc de 1719 d'una sola nau. Als voltants es troben la, la, la, que guarden relació amb la llegenda de l'arribada de la Verge a aquestes costes en una barca de pedra i la seva aparició a l'Apòstol Santiago per a animar-li durant la seva predicació