Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra

El itinerario

(ATENCION. Hemos descrito el itinerario en dirección Fisterra - Muxia, aunque la etapa también se puede hacer desde Muxia a Fisterra, esta señalizada en ambos sentidos)

Km 0. Fisterra(Todos los Servicios)

Hay que volver sobre los pasos que nos trajeron hasta Fisterra. Desde el albergue de peregrinos regresamos de nuevo hacia la playa de Langosteira, pero antes de bajar, más o menos a la altura de la cruz de Baixar, tomamos la carretera y seguimos las indicaciones del primer mojón situado junto al hotel Arenal. La pista asfaltada nos acerca a la parroquia fisterrana de San Martiño de Duio. La iglesia, junto al Camino, es barroca de 1717 y está compuesta de una sola nave con sacristía adosada. El nombre de Duio remite a la legendaria ciudad de Dugium, sumergida bajo las aguas y lugar que los discípulos de Santiago visitaron para solicitar el enterramiento del Apóstol, según cita el Códice Calixtino del siglo XII.

Km 1,7. San Martiño de Duio

Dando un pequeño rodeo pasamos por Escaselas (Km 2,8) y llegamos hasta Hermedesuxo de Baixo, que vemos a mano izquierda (Km 3,6). En este punto el camino se desvía a la derecha hacia San Salvador y remonta por bosque hasta Rial (Km 6,3) para bajar a Buxán (Km 7). Posteriormente se dirige hacia Suarriba, a mano derecha (Km 7,9), y Castrexe (Km 8,6). Por pista de concentración se acerca hasta Padrís, última de la serie de aldeas pertenecientes a la parroquia fisterrana de Sardiñeiro.

Km 9,7. Padris

En esta aldea liga la variante que viene desde la playa de Rostro y podemos ver el Atlántico precedido por cultivos de maíz y pinares. Justo a la salida nos internamos por una senda excavada entre los helechos que divide las lindes de pinos, un tramo precioso que termina en Canosa, donde tenemos un merendero (11,8).

Retomamos la bajada a Lires pegados al río y por buenos tramos sombríos. De camino a esta parroquia de Cee debemos prestar mucha atención a la señalización. A la entrada de Lires vemos el templo de San Estevo de principios del siglo XVII y superado éste viramos a la derecha junto a una casa rural. Hay más de un alojamiento en Lires y también bares. En esta localidad se tiene que sellar la credencial si nuestra intención es dormir en el albergue de la Xunta. Recorremos en subida la población y dejamos el desvío al bar a la derecha. Es la única localidad de la etapa con servicios así que es casi obligado renovar fuerzas en esta localidad.

Km 13,6. Lires(Alojamientos. Bares.)

El itinerario deja Lires y baja al río Castro. Hasta comienzos de otoño de 2010 los peregrinos debían salvarlo por unos trancos de piedra, pero en 2010 se construyó un puente de piedra que salva este punto conflictivo. Manuel Vilar Álvarez en su Viaje al fin de la Tierra recuerda que “la toponimia en esta zona hace clara referencia en el pasado al cruce del río en barca: Agra das Barcas y Agra de Tras das Barcas Vellas”. El otro lado del cauce ya pertenece al Concello de Muxía y, ojo, a setenta metros el Camino se desvía a la izquierda y visita Vaosilveiro (Km 14,5).

Tras un breve rodeo por camino entroncamos por una pista asfaltada que nos dirige hasta Frixe (Km 15,8), donde se ha habilitado un local cubierto con máquinas expendedoras, con mesas y baño. El grueso de la población queda a mano derecha y torcemos a la izquierda para tomar una pista entre un pinar. Más adelante cruzamos una carretera – la señalización oficial marca 12 kilómetros hasta Muxía – y retomamos la pista hasta Guisamonde (Km 18,2). Aquí vuelve el asfalto y continúa, en subida, hasta la casa de López y un crucero y fuente que nos dan la bienvenida a la parroquia muxiana de Morquintián. El trazado no visita directamente la iglesia de Santa María y prosigue por la carretera vecinal.

Km 20. Morquintián

Algo más de un kilómetro después de Morquintián viene un punto con doble señalización. ¡Atención! Al llegar a un cruce hay una bifurcación: un mojón oficial guía a la izquierda hacia una variante que más adelante no está señalizada. Lo más prudente es continuar hacia la derecha siguiendo las flechas amarillas pintadas sobre el asfalto. A 350 metros el itinerario se desvía por la izquierda y ya toma un camino despejado que sube hasta las inmediaciones del Facho de Lourido, la cota más alta de la etapa a 269 metros. Se trata de un tramo muy tendido, pero a estas alturas de etapa ya empieza a pesar. La voz gallega facho viene a significar la hoguera y el lugar o atalaya donde se enciende para avisar sobre algún peligro (Km 22,4).

Un camino ancho desciende hasta la siguiente aldea: Xurarantes (Km 24,7). A la salida cogemos una pista vecinal y pasamos junto a la fuente de Bico. De inmediato, al llegar a la carretera, hay otro aprieto con las señales. De frente, unas flechas animan a internarse por una senda. Ésta baja directa hasta la playa de Lourido tras un corto tramo de dunas, pero una vez allí hay que subir sin remedio hasta la carretera. El itinerario oficial, la opción que recomendamos, sigue la carretera y bordea la playa por encima (Km 26,1). Hasta Muxía ya no hay pérdida. Nada más entrar en Muxía la señalización nos guía hasta el albergue público, girando a la derecha por la rúa Campo das Pinas y por la rúa os Malatos y Enfesto (Km 28).

Muxía(Todos los Servicios)

Una vez acomodados en el albergue (también hay otro albergue privado junto a la Oficina de Turismo), la tradición empuja a visitar el Santuario de la Virgen de la Barca, asolado por el incendio que tuvo lugar el día de Navidad de 2013. Hay que bajar a la calle de Manuel Lastres y aquí girar a la derecha hasta la calle Real, que seguimos por la izquierda. De camino al Santuario podemos entrar en la oficina de Turismo, donde podemos recoger la Muxiana. Después nos encontramos con la iglesia de Santa María, que ocupa la parte baja del monte Corpiño y presenta trazas del románico de transición y del gótico. Medio kilómetro más adelante se encuentra el Santuario. El origen de una capilla en este lugar puede remontarse a los siglos XI o XII, pero el primer documento que hace referencia al Santuario es de 1544. El templo actual es barroco de 1719 de una sola nave. En los alrededores se encuentran la Pedra de Abalar, la Pedra dos Cadrís, la Pedra do Timón, que guardan relación con la leyenda de la llegada de la Virgen a estas costas en una barca de piedra y su aparición al Apóstol Santiago para animarle durante su predicación (Km 29,3).