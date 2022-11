Etapa de Fisterra-Muxía a Muxía-Fisterra

El itinerario

Km 0. Fisterra(Todos los Servicios)

Km 1,7. San Martiño de Duio

Km 9,7. Padris

Km 13,6. Lires(Alojamientos. Bares.)

Km 20. Morquintián

Muxía(Todos los Servicios)

Hay que volver sobre los pasos que nos trajeron hasta Fisterra. Desde el albergue de peregrinos regresamos de nuevo hacia la playa de Langosteira, pero antes de bajar, más o menos a la altura de la cruz de Baixar, tomamos la carretera y seguimos las indicaciones del primer mojón situado junto al hotel Arenal. La pista asfaltada nos acerca a la parroquia fisterrana de. La iglesia, junto al Camino, es barroca de 1717 y está compuesta de una sola nave con sacristía adosada. El nombre de Duio remite a la legendaria, sumergida bajo las aguas y lugar que los discípulos de Santiago visitaron para solicitar el enterramiento del Apóstol, según cita el Códice Calixtino del siglo XII.Dando un pequeño rodeo pasamos pory llegamos hasta, que vemos a mano izquierda. En este punto el camino se desvía a la derecha haciay remonta por bosque hastapara bajar a. Posteriormente se dirige hacia, a mano derecha, yPor pista de concentración se acerca hasta, última de la serie de aldeas pertenecientes a la parroquia fisterrana de Sardiñeiro.En esta aldea liga la variante que viene desde la playa de Rostro y podemos ver el Atlántico precedido por cultivos de maíz y pinares. Justo a la salida nos internamos por una senda excavada entre los helechos que divide las lindes de pinos, un tramo precioso que termina en, donde tenemos un merendero. Retomamos la bajada a Lires pegados al río y por buenos tramos sombríos. De camino a esta parroquia de Cee debemos prestar mucha atención a la señalización. A la entrada devemos el templo dede principios del siglo XVII y superado éste viramos a la derecha junto a una casa rural. Hay más de un alojamiento en Lires y también bares. En esta localidad se tiene que sellar la credencial si nuestra intención es dormir en el albergue de la Xunta. Recorremos en subida la población y dejamos el desvío al bar a la derecha. Es la única localidad de la etapa con servicios así que es casi obligado renovar fuerzas en esta localidad.El itinerario deja Lires y baja al. Hasta comienzos de otoño de 2010 los peregrinos debían salvarlo por unos trancos de piedra, pero en 2010 se construyó un puente de piedra que salva este punto conflictivo. Manuel Vilar Álvarez en su Viaje al fin de la Tierra recuerda que “la toponimia en esta zona hace clara referencia en el pasado al cruce del río en barca: Agra das Barcas y Agra de Tras das Barcas Vellas”. El otro lado del cauce ya pertenece al Concello de Muxía y, ojo, a setenta metros el Camino se desvía a la izquierda y visita. Tras un breve rodeo por camino entroncamos por una pista asfaltada que nos dirige hasta, donde se ha habilitado un local cubierto con máquinas expendedoras, con mesas y baño. El grueso de la población queda a mano derecha y torcemos a la izquierda para tomar una pista entre un pinar. Más adelante cruzamos una carretera – la señalización oficial marca 12 kilómetros hasta Muxía – y retomamos la pista hasta. Aquí vuelve el asfalto y continúa, en subida, hasta la casa de López y un crucero y fuente que nos dan la bienvenida a la parroquia muxiana de. El trazado no visita directamente lay prosigue por la carretera vecinal.Algo más de un kilómetro después de Morquintián viene un punto con doble señalización. ¡Atención! Al llegar a un cruce hay una bifurcación: un mojón oficial guía a la izquierda hacia una variante que más adelante no está señalizada.. A 350 metros el itinerario se desvía por la izquierda y ya toma un camino despejado que sube hasta las inmediaciones del, la cota más alta de la etapa a 269 metros. Se trata de un tramo muy tendido, pero a estas alturas de etapa ya empieza a pesar. La voz gallegaviene a significar la hoguera y el lugar o atalaya donde se enciende para avisar sobre algún peligro. Un camino ancho desciende hasta la siguiente aldea:. A la salida cogemos una pista vecinal y pasamos junto a la. De inmediato, al llegar a la carretera, hay otro aprieto con las señales. De frente, unas flechas animan a internarse por una senda. Ésta baja directa hasta latras un corto tramo de dunas, pero una vez allí hay que subir sin remedio hasta la carretera. El itinerario oficial, la opción que recomendamos, sigue la carretera y bordea la playa por encima (Km 26,1). Hasta Muxía ya no hay pérdida. Nada más entrar enla señalización nos guía hasta el albergue público, girando a la derecha por la rúa Campo das Pinas y por la rúa os Malatos y EnfestoUna vez acomodados en el albergue (también hay otro albergue privado junto a la Oficina de Turismo), la tradición empuja a visitar el, asolado por el incendio que tuvo lugar el día de Navidad de 2013. Hay que bajar a la calle de Manuel Lastres y aquí girar a la derecha hasta la calle Real, que seguimos por la izquierda. De camino al Santuario podemos entrar en la oficina de Turismo, donde podemos recoger la. Después nos encontramos con la iglesia, que ocupa la parte baja del monte Corpiño y presenta trazas del románico de transición y del gótico. Medio kilómetro más adelante se encuentra el Santuario. El origen de una capilla en este lugar puede remontarse a los siglos XI o XII, pero el primer documento que hace referencia al Santuario es de 1544. El templo actual es barroco de 1719 de una sola nave. En los alrededores se encuentran la, la, la, que guardan relación con la leyenda de la llegada de la Virgen a estas costas en una barca de piedra y su aparición al Apóstol Santiago para animarle durante su predicación