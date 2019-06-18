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Fisterra-Muxia - Muxia etapa - Fisterra
Bi noranzkoko ibilbidea, Muxian edo Fisterran amaitzen dena
Etapari buruzko informazioa 5: Fisterra-Muxia - Muxia etapa - Fisterra
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Ibilbidea
(KONTUZ. Fisterra-Muxia norabideko ibilbidea deskribatu dugu, baina etapa Muxiatik Fisterrara ere egin daiteke, bi noranzkoetan seinaleztatuta baitago).
- 0 km. Fisterra (zerbitzu guztiak)
Fisterrara ekarri gintuzten urratsen gainetik itzuli behar da. Erromesen aterpetxetik Langosteirako hondartzara itzuliko gara berriro, baina, Baixarko gurutzearen parean jaitsi aurretik, errepidea hartu eta Arenal hotelaren ondoan dagoen lehen mugarriari jarraituko diogu. Pista asfaltatuak Duioko San Martiño fisterrar parrokiara eramango gaitu. Eliza, Bidearen ondoan, 1717ko barrokoa da, eta nabe bakar batek osatzen du, sakristia atxikiarekin. Duio izena Dugium hiri legendariarena da, Santiagoko dizipuluek Apostoluaren ehorzketa eskatzeko bisitatu zuten ur eta lekuaren azpian sartuta dagoena, XII. mendeko Kalistoren Kodizearen arabera.
- 1,7 km. Duioko San Martiño
Pixka bat inguratuz, Esquelas (2,8 km) zeharkatuko dugu, eta Hermedesuxo de Baixora iritsiko gara; ezkerretara ikusiko dugu (3,6 km). Puntu horretan, bidea eskuinera desbideratzen da, San Salvadorrerantz, eta basoan gora egiten du Rialeraino (6,3 km), Buxanera jaisteko (7 km). Gero, Sualtarantz joko du, eskuinerantz (7,9 km) eta Castrexerantz (8,6 km). Kontzentrazio-pistatik Padrís arte hurbiltzen da, Sardiñeiroko fisterrar parrokiako herrixketako azkena.
- 9,7 km. Errolda
Herrixka horretan, Aurpegiko hondartzatik datorren saihesbidea lotzen du, eta Atlantikoa ikus dezakegu, aurretik arto-laboreak eta pinudiak dituela. Irteeran bertan, pinuen mugak banatzen dituen iratzeen artean zulatutako bidezidor batetik sartuko gara. Bidezidor eder hori Canosan amaitzen da, eta bertan merendero bat dugu (11,8). Ibaian itsatsita, Liresera jaitsiko gara berriz, zati ilun onak eginez. EEEko parrokia honetara bidean, arreta handia jarri behar diogu seinaleei. Liresen sarreran, XVII. mendearen hasierako San Esteboko tenplua ikusiko dugu, eta hura gaindituta eskuinetara egingo dugu, landetxe baten ondoan. Liresen ostatu bat baino gehiago dago, baita tabernetan ere. Herri honetan kredentziala zigilatu behar da, Xuntako aterpetxean lo egin nahi badugu. Goranzkoan, herria zeharkatu, eta eskuineko taberna utzi. Zerbitzuak ematen dituen etapako herri bakarra denez, ia ezinbestekoa da indarrak berritzea herri honetan.
- 13,6 km. Lires(Ostatuak. Tabernak.)
Ibilbideak Lires utzi eta Castro ibaira jaisten da. 2010eko udazkenaren hasiera arte, erromesek harrizko tranko batzuetatik salbatu behar zuten, baina 2010ean harrizko zubi bat eraiki zuten, puntu gatazkatsu hori gainditzeko. Manuel Vilar Álvarezek, Lurraren Amaierako Bidaian, gogorarazten du “inguru horretako toponimiak argi eta garbi adierazten du iraganean ibaia txalupan gurutzatzen dela: Agra das Barcas eta Agra de Tras das Barcas Vellas. Ubidearen beste aldea Muxiako Concello ibaiarena da eta, kontuz, hirurogeita hamar metrora Bidea ezkerretara desbideratzen da eta Vaosilveiro bisitatzen du (14,5 km). Bidea labur-labur zeharkatu ondoren, pista asfaltatu batetik elkartuko gara, Frixera (15,8. km). Han, lokal bat prestatu da, makina saltzailez estalia, mahaiekin eta bainugelarekin. Herritar gehienak eskuinetara daude, eta ezkerretara egin behar dugu, pinudi batetik pista bat hartzeko. Aurrerago, errepide bat gurutzatuko dugu –seinaleztapen ofizialak 12 kilometro markatzen ditu Muxiaraino– eta pistara itzuliko gara Guisamonderaino (18,2 km). Hona hemen asfaltoa eta gorantz jarraitzen du, Lopezen etxeraino eta Morquintiango parrokia muxianera ongietorria ematen digun gurutzadura eta iturri bateraino. Trazadura ez da zuzenean Santa Maria elizara joaten eta auzo-errepidetik jarraitzen du.
- 20 km. Morquintian
Morquintianen atzetik kilometro bat baino gehixeagora seinale bikoitzeko puntu bat dator. Adi! Bidegurutze batera iristean, bidegurutze bat dago: mugarri ofizial batek ezkerretara gidatzen du, aurrerago seinalerik ez duen saihesbide batera.Zentzuzkoena eskuinerantz jarraitzea da, asfaltoan pintatutako gezi horiak jarraituz. 350 metrora, ibilbidea ezkerretik desbideratzen da, eta bide ireki bat hartzen du, Louridoren Lotunearen ingururaino igotzen dena, etapako kotarik altuenera, 269 metrora. Zati hori oso etzana dago, baina etapa-altuera honetan pisatzen hasi da. Galiziako ahotsak sutea eta arriskuren baten berri emateko pizten den lekua edo talaia adierazten du (22,4. km). Bide zabal bat hurrengo herrixkara jaisten da:Xuraranteak (24,7 km). Irteeran auzo-pista bat hartu eta Bico iturriaren ondotik pasatuko gara. Berehala, errepidera iristean, beste estutasun bat dago seinaleekin. Aurrez aurre, gezi batzuek bide batetik barneratzera animatzen dute. Zuzenean jaisten da Lourido hondartzara, duna-tarte labur baten ondoren, baina behin hara iristean, errepideraino igo behar da. Ibilbide ofizialak, gomendatzen dugun aukerak, errepideari jarraitzen dio eta hondartza gainetik inguratzen du (26,1 km). Muxia arte ez dago galerarik. Muxian sartu bezain laster, seinaleztapenak aterpetxe publikoraino eramango gaitu, eskuinetara biratuz Campo das Pinas rua eta Malatos y Enfesto (28. km) rua.
- Muxia (zerbitzu guztiak)
Aterpetxean sartu ondoren (Turismo Bulegoaren ondoan beste aterpetxe pribatu bat ere badago), tradizioak Barkako Ama Birjinaren Santutegia bisitatzera bultzatzen du, 2013ko Eguberri egunean izandako sutearen ondorioz. Manuel Lastres kalera jaitsi behar da, eta eskuinetara egin Real kaleraino, ezkerretik segituz. Santutegirako bidean Turismo bulegoan sar gaitezke, eta bertan Muxiana jaso. Ondoren, Santa Maria eliza ikusiko dugu. Corpiño mendiaren behealdean dago eta trantsizioko erromanikoaren eta gotikoaren aztarnak ditu. Kilometro erdi aurrerago santutegia dago. Leku horretan kapera bat XI. eta XII. mendeetan sortu zen, baina santutegiari buruzko lehen agiria 1544. urtekoa da. Gaur egungo tenplua barrokoa da, 1719koa, nabe bakarrekoa. Inguruetan daude Abalarko Pedra, bi Cadriseko Pedra, Pedra do Timón, Ama Birjina harrizko txalupa batean kostalde horretara iritsi dela dioen legendarekin zerikusia dutenak, eta Santiago apostolura agertu eta predikatzen ari zela hura animatzeko (29,3 km).
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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