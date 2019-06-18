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Olbeiroa eta Muxia arteko etapa
Lehen 23 kilometroak Ozongo San Martiñoraino eramateko etapa
Etapari buruzko informazioa 4: Olbeiroa eta Muxia arteko etapa
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Etapako interesguneak 4: Olbeiroa eta Muxia arteko etapa
Ibilbidea
- 0 km. Olbeiroa (Aterpetxeak. Tabernak)
Aterpetxeko kalea jaitsi eta eskuinetara egingo dugu, Olveiroatik pista asfaltatutik ateratzeko. Arreta jarri behar da, laster, 34,558 mugarriaren parean, ezkerretara egin behar baitugu, erreka bat zeharkatzeko eta Castreloko urtegira doan pistara doan bidexka bat hartzeko. Bihurgune baten ondoren, eskuinetik, aerosorgailu-lerro batera igotzen den bidea hartuko dugu. Aurrerago, bide hori utzi eta mendi-hegalean aurrera egingo dugu, Xallas ibaiaren ikuspegi sinestezinekin. Ibai hori landaredi itxian sartzen da. Azkenik, Vao de Ripas herrira jaitsiko gara. Han, Ospitaleko ibaia zeharkatuko dugu harrizko zubi batetik (2,7 km). Aldapa bat igo eta Logoson sartuko gara, Castelo mendiaren magalean.
- 3,7 km. Logosoa-Denda. Taberna)
Leku txiki hori zeharkatu eta Ospitaleko herrixkara eramango zaitugu. Han, CP-3404 (5,1 km) errepidea hartuko dugu. Metro gutxira taberna bat dago ezkerretara. Taberna igarota, errepide zaharretik tarte bat moztuko dugu, Fisterrarako eta Muxiarako bideak banatzen dituen mugarria dagoen biribilgunera iristeko.Kontsultatu 3. etapa Fisterrarako bidean!
- 6. km. Fisterra eta Muxia bidegurutzea
Muxia aldera jarraitu, DPko bazterbidetik (3404), parke eolikoko erraldoiekin batera. 1,1 kilometro egin ondoren, ezkerreko bazterbidetik utziko dugu errepidea, Muxiaraino 25,880 kilometro egiten dituen seinale ofizialean. Bat-batean, metro batzuk jaitsiko gara Vao Salgueiroko errekastoa, Fragoso ibaiaren adarra (7,2 km), zeharkatzeko. 400 bat metro aurrerago, errepidea gurutzatuko dugu, aurrez aurre ateratzen den bidea hartzeko, eta errepidearen bihurgune handiak saihestuko ditugu. Beste behin ere, ibilbidea asfaltora itzultzen da 200 metroz. Kontuz ibili tarte horretan, eta ezkerretik uzten du berriro, Santa Baia parrokiako (8,7 km) As Carizasera jaisteko.
- 8,7 km. A Karizak
Eskuinetara egingo dugu kale nagusian, asfaltatutako pista aurrerago gurutzatuko dugu eta Dumbriako kirol alderaino doan landa-bidea hartuko dugu. Atentzioa emango digu kolore bolumenak dituen eraikuntza abangoardista batek. 2010ean inauguratu eta Inditex-ek (9,6 km) finantzatutako erromesen aterpetxea da. O Concoko kirol eremua igaro eta gero, lorategiz hornitutako eta atseden-leku handia dagoenez, errepidera atera eta ezkerretara egingo dugu, Cheo erreka pasa eta Dumbriara igotzeko.
- Dumbria (zerbitzu guztiak)
Sartu bezain laster, plaza ikusten dugu garaia eder batekin, gurutzadura batekin, Santa Eulalia elizarekin —XVII. eta XVIII. mendeetakoa eta portada erromanikoa mantenduz— eta etxe errektoralarekin. Concelloko hiriburu gisa, tabernak, denda, kutxazaina, osasun zentroa eta abar ditu. Populazioa DP-3404 errepidetik abiatzen da eta kilometro bat baino gehiago daramatza zeharkatzen. Dumbriako Osasun Zentroaren parean (10,7 km), ezkerretik jarraitu eta Fragoso ibaia zeharkatzen duen errepidetik jaitsiko gara. Berehala atera ginen AC-552 errepidera (A-Fisterra) (kontu handiz zeharkatu genuen, puntu beltz horretan hainbat istripu izan baitziren, duela gutxi erromes bat ere hil baitzen, azterketa bat egin zen hura saihesteko, azpiko pasabide bat eginez), eta aurrez aurre sortzen den bideari lotu genion. Bidea, hasieran, solairu bigun batetik, eta, gero, legar gainean, beti, harrizko hormatxoz bideratuta eta mendi baxu, pinu edo eukaliptoz inguratuta, ordenarik eta kontzerturik gabe. Bi kilometrotan, Coucieiroko San Pedro parrokiako Trasufre herrixkara eramango gaitu, Muxiako Concello parrokiatik. Arantzako Andre Mariaren kapera dago. Iraileko hirugarren asteburuan erromeroak iturrian (13,5 km) joaten dira garatxoak sendatzera.
- 13,5 km. Trasufea
Seinale ofizialek herria inguratzen dute eta auzo-pistatik jarraitzen dute. Soroetan barrena, Calo herrixka ikusiko dugu eskuinean, eta Castro ibaia zeharkatuko dugu, ia ibaiertzeko basoan ezkutatuta. 30 kilometro egiten ditu Escaleira menditik Lires itsasadarrera. Ondoan, Ponte etxeak daude, eta eskuinetara dagoen pista asfaltatua hartuko dugu. Hor dago Muxiara doan 18,734 kilometroko seinalea. Handik, laurogeita hamar graduko biraketak egin ondoren, Senandera iritsiko gara. Han, Galizia nekazariaren betiko irudiarekin egingo dugu topo: garaia. Senande Vilastoseko San Ciprian parrokiako gunerik handiena da eta etaparen ekuatorean dago. Eskuinean taberna bat dago eta aurrerago denda bat.
- 16. km. Senande (taberna. Denda)
Ezkerretara egingo dugu, Agrodosio, Vilastose eta Casanova aldera. Lehenengo gune sakabanatua pasa, eta A Grixa tokira joango gara. Han, parrokia-eliza ikusiko dugu, eta, beste aldean, kanpai-horma, horma baten gainean isolatua (17. km). A Grixaren atzetik, ezkerretara egingo dugu, aterpetxe pribatuaren parean, auzo-errepidetik, eta ez da despistatu behar, 250 metrora pista eskuinetik utzi eta bide bat hartu behar baita. Baliteke mugarri ofizialaren zati bat landaredia izatea. Orain, 4 kilometro inguruko zati erosoa hasten da, Vilastose eta Raposa mendiak zeharkatzen dituen bidean eta baso-pistan barna. Quintans herriraino iristen da, Ozongo San Martiño (Nafarroa) parrokiako herriraino. Eskuinetara, San Isidroko kapera agurtuko dugu, AC-440 gurutzatuko dugu eta ezkerretara egingo dugu torkazioa plazan. Taberna batzuek berriro ere geldialdia egiteko aukera ematen dute.
- 21,3 km. Quintans (taberna). Denda)
Quintans bisitatuko dugu, puntatik puntara, eta, behitegi baten ondoren, pista asfaltatuak eta lurrekoak ikusiko ditugu, Ozon dagoen ibarrera begira. Belar-zati bat eta Errege Bideko harriztatze batetik pasabide labur bat (taberna ezkerretara) Ozongo garaia eta San Martiño elizaraino igotzen dira. Garondoa Galizia osoko handienetako bat da, 22 pare handitan oinarritzen da eta 27 metro baino gehiago neurtzen ditu (22,7 km). Eliza eskuinetara utzi eta Vilar de Sobremontera iritsiko gara. Tarte labur honetan Quintansetik egindako bidea ikus dezakegu.
- 23,6 km. Sobremonteko vilarra
Vilar El Camino bertan sartzen da berriro mendian eta hasierako aldapa baten ondoren, laua da eta Merexora jaisten da (25. km). Grande ibaiaren bokaleak osatzen duen itsasadarraren beste aldean Camariñas ikus dezakegu. Merexoko gune nagusia eskuinean dago, eta bertako errepidea hartuko dugu kilometro eta erdiz, Os Muiñosera hurbiltzeko. Herriaren erdian Negro ibaia gurutzatuko dugu eta okindegiaren atzean errepide ondoan irtengo gara.
- 26,8 km. Os Muiños (taberna). Denda. Farmazia)
Farmazia pasatu ondoren, eskuinetik jarraitu Playas de Os Muiñoserantz. Seiehun metro geroago, etxe baten ondoan, ezkerrera biratuko dugu eta bide belartsu batetik igoko gara (baliteke garbitu gabe egotea eta landaredia gerriraino iristea), errepidera eta Moraimeko San Xulian eliza erromanikora arte (28. km). Hiru nabe, hiru abside eta xehetasunez betetako alboko portada ederrak ditu. Barruan datazio zalantzagarriko horma-pintura batzuk agertu ziren, zortzi mihisetan banatuak. Egunak aurrera jarraitzen du Casas Novas herritik, eta gorantz jarraitzen du AC-440raino. Kontu handiz gurutzatuko gara San Roke mendira eta kaperara iristeko (29. km). Berehala Chorentera sartuko gara eta azken etxeetara iristean iratzeen arteko bidea hartuko dugu. 600 bat metro geroago ezkerretara egin behar da, ondo kokatuta ez dagoen mugarri jacobeo bat dago, eta Espiñeiridoko hondartzaraino jaisten den bidezidor estua hartu (30,4. km). Puntu horretan, asfaltatutako pistatik edo hondartza inguratzen duen egurrezko pasealekutik jarraitu daiteke. Azken aukera hori hautatu eta AC-440ra iritsiko gara, Muxiako sarreran (30,8 km). Handik sartu eta La Cruz hostala pasa ondoren, ezkerreko bazterbidearen ondoan seinale bat dago, Enfesto kaleko erromesen aterpetxera joateko.
- Muxia (zerbitzu guztiak)
Barkako Ama Birjinaren Santutegira iristeko, 2013ko Gabon egunean sute bortitz batek jota, aurrez aurre jarraituko dugu beti, arrantza- eta kirol-portuen ondoan, eta herriaren erdian seinale bat dago, Turismo Bulegora eta Santutegira eramango gaituena. Handik, Santa Maria elizaren ondotik pasatuko gara. Eliza Corpiño mendiaren behealdean dago, eta trantsizio-erromanikoaren eta gotikoaren aztarnak ditu. XIV. mendeko Arrosarioko kapera gotikoa du. Kilometro erdi geroago, Barkako Ama Birjinaren santutegira iritsiko gara. Leku horretan kapera bat XI. eta XII. mendeetan sortu zen, baina santutegiari buruzko lehen agiria 1544. urtekoa da. Gaur egungo tenplua barrokoa da, 1719koa, nabe bakarrekoa. Inguruetan daude Abalarko Pedra, bi Cadriseko Pedra, Pedra do Timón, Ama Birjina harrizko txalupa batean kostalde horietara iristearen legendarekin zerikusia dutenak, eta Santiago apostolura agertzearekin, predikazioan animatzeko (32,5 km).
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
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