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Camiño Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada

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Refuxio de Manjarín

Dispoñible sen conexión
58
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Perfil

Xunto á estrada. Única casa habitada do pobo
Manjarín (León)

Non ten

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Tomás Martínez de Paz

Observacións: Habilítase zona de acampada

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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