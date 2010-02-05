Camiño Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Xunto á estrada. Única casa habitada do pobo
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Refuxio de Manjarín
Dispoñible sen conexión
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Xunto á estrada. Única casa habitada do pobo
Manjarín (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Tomás Martínez de Paz
Observacións: Habilítase zona de acampada
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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