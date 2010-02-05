Bide Frantsesa Foncebadonetik Ponferradarako etapa
Errepidearen ondoan. Herriko etxe bizi bakarra
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Manjaringo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
590
Errepidearen ondoan. Herriko etxe bizi bakarra
Manjarín (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Tomás Martínez de Paz
Oharrak: Kanpatzeko eremua prestatuko da
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 22
Foncebadonetik Ponferradarako etapa
km 27,3
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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