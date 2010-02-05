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Bide Frantsesa Foncebadonetik Ponferradarako etapa

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Manjaringo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
59
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Perfil

Errepidearen ondoan. Herriko etxe bizi bakarra
Manjarín (Leon)

Ez dauka

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Tomás Martínez de Paz

Oharrak: Kanpatzeko eremua prestatuko da

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Foncebadonetik Ponferradarako etapa Etapa 22

Foncebadonetik Ponferradarako etapa

km 27,3
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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