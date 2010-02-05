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Camí Francès Etapa de Foncebadón a Ponferrada

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Refugi de Manjarín

Disponible sense connexió
59
0
Perfil

Al costat de la carretera. Única casa habitada del poble
Manjarín (León)

No té

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tomás Martínez de Paz

Observacions: S'habilita zona d'acampada

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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