Camí Francès Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Al costat de la carretera. Única casa habitada del poble
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Refugi de Manjarín
Disponible sense connexió
590
Al costat de la carretera. Única casa habitada del poble
Manjarín (León)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tomás Martínez de Paz
Observacions: S'habilita zona d'acampada
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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