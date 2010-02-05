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Camino Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada

Refugio de Manjarín

Disponible sin conexión
70
150
Perfil

Junto a la carretera. Única casa habitada del pueblo
Manjarín (León)

No tiene

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Tomás Martínez de Paz

Observaciones: Se habilita zona de acampada

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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