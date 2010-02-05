Camino Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Junto a la carretera. Única casa habitada del pueblo
Refugio de Manjarín
Disponible sin conexión
70150
Junto a la carretera. Única casa habitada del pueblo
Manjarín (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Tomás Martínez de Paz
Observaciones: Se habilita zona de acampada
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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