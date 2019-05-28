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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Muxía

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Ou Cabanel

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Albergue O Cabanel Camino de Santiago

A Grixa Nº39 Vilastose
A Grixa ( Concello de Muxia)

981 717 357 / 600 644 879

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue:

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Raquel Lago Alvite

Observacións: Está situado a 15 km de Muxia.Dispoñen de café bar no mesmo albergue. Sérvense almorzos, comidas, ceas ,....

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Muxía Etapa 4

Etapa de Olveiroa a Muxía

km 32,5
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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