Ou Cabanel

Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Muxía
A Grixa Nº39 Vilastose
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A Grixa Nº39 Vilastose
A Grixa ( Concello de Muxia)
Propiedade do albergue:
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Raquel Lago Alvite
Observacións: Está situado a 15 km de Muxia.Dispoñen de café bar no mesmo albergue. Sérvense almorzos, comidas, ceas ,....
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 4
Etapa de Olveiroa a Muxía
km 32,5
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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