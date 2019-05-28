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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Muxia arteko etapa

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O Cabanel

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue O Cabanel Camino de Santiago

A Grixa, 39. zk. Vilastose
A Grixa (Muxiako Concello)

981 717 357 / 600 644 879

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa:

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Raquel Lago Alvite

Oharrak: Muxiatik 15 km-ra dago. Kafetegia dute aterpetxe berean. Gosariak, bazkariak, afariak... zerbitzatzen dira.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Olbeiroa eta Muxia arteko etapa Etapa 4

Olbeiroa eta Muxia arteko etapa

km 32,5
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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