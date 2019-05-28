Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Muxia arteko etapa
A Grixa, 39. zk. Vilastose
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O Cabanel
Konexiorik gabe erabilgarri
30
A Grixa, 39. zk. Vilastose
A Grixa (Muxiako Concello)
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Raquel Lago Alvite
Oharrak: Muxiatik 15 km-ra dago. Kafetegia dute aterpetxe berean. Gosariak, bazkariak, afariak... zerbitzatzen dira.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 4
Olbeiroa eta Muxia arteko etapa
km 32,5
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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