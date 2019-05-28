Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Raquel Lago Alvite

Observaciones: Está situado a 15 km de Muxia.Disponen de café bar en el mismo albergue. Se sirven comidas cenas y desayunosdesayunos, comidas, cenas ,....