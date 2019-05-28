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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Muxía

O Cabanel

Disponible sin conexión
8
1
Albergue O Cabanel Camino de Santiago

LUGAR A GRIXA 39-VILLASTOSE-SENANDE
A Grixa ( Concello de Muxia)

600 644 879(Raquel)-626 374 591(Oscar)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Raquel Lago Alvite

Observaciones: Está situado a 15 km de Muxia.Disponen de café bar en el mismo albergue. Se sirven comidas cenas y desayunosdesayunos, comidas, cenas ,....

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Muxía Etapa 4

Etapa de Olveiroa a Muxía

km 32,5
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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