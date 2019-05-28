Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Muxía
LUGAR A GRIXA 39-VILLASTOSE-SENANDE
O Cabanel
Disponible sin conexión
81
LUGAR A GRIXA 39-VILLASTOSE-SENANDE
A Grixa ( Concello de Muxia)
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Raquel Lago Alvite
Observaciones: Está situado a 15 km de Muxia.Disponen de café bar en el mismo albergue. Se sirven comidas cenas y desayunosdesayunos, comidas, cenas ,....
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 4
Etapa de Olveiroa a Muxía
km 32,5
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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