Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Muxía
A Grixa Nº39 Vilastose
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O Cabanel
Disponible sense connexió
30
A Grixa Nº39 Vilastose
A Grixa ( Concello de Muxia)
Propietat de l'alberg:
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Raquel Lago Alvite
Observacions: Està situat a 15 km de Muxia.Disposen de cafè bar en el mateix alberg. Se serveixen desdejunis, menjars, sopars ,....
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 4
Etapa d'Olveiroa a Muxía
km 32,5
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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