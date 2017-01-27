Camiño Primitivo Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
Estrada Santiago, 216. Xunto á ponte romana do río Miño
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Hostel Roots & Boots Lugo
Dispoñible sen conexión
370
Estrada Santiago, 216. Xunto á ponte romana do río Miño
Lugo
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Felipe e Cristina
Observacións: Construción de 1914 con tres plantas e ático. Ofrecen servizo de cafetaría na planta baixa, con almorzos e tapas a partir das 6:00.
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 9
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
km 30,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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