Bide Primitiboa Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa
Santiago errepidea, 216. Miño ibaiaren zubi erromatarrarekin batera
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Roots&Boots Lugo
Konexiorik gabe erabilgarri
370
Santiago errepidea, 216. Miño ibaiaren zubi erromatarrarekin batera
Lugo
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Felipe eta Cristina
Oharrak: 1914ko eraikuntza hiru solairurekin eta atikoa. Kafetegi-zerbitzua eskaintzen dute beheko solairuan, eta gosariak eta tapak dituzte 6:00etatik aurrera.
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 9
Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa
km 30,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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