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Camí Primitiu Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

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Hostel Roots & Boots Lugo

Disponible sense connexió
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Hostel roots and boots lugo

Carretera Santiago, 216. Al costat del pont romà del riu Miño
Lugo

628 821 307, 982 22 97 09

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Felipe i Cristina

Observacions: Construcció de 1914 amb tres plantes i àtic. Ofereixen servei de cafeteria en la planta baixa, amb desdejunis i tapes a partir de les 6:00.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo Etapa 9

Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

km 30,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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