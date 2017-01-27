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Hostel Roots & Boots Lugo
Carretera Santiago, 216. Al costat del pont romà del riu Miño
Lugo
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Felipe i Cristina
Observacions: Construcció de 1914 amb tres plantes i àtic. Ofereixen servei de cafeteria en la planta baixa, amb desdejunis i tapes a partir de les 6:00.
Camí Primitiu
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
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