Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Primitivo Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

Hostel Roots & Boots Lugo

Disponible sin conexión
55
27
Hostel roots and boots lugo

Carretera Santiago, 216. Junto al puente romano del río Miño
Lugo

628 821 307, 982 22 97 09

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Felipe y Cristina

Observaciones: Construcción de 1914 con tres plantas y ático. Ofrecen servicio de cafetería en la planta baja, con desayunos y tapas a partir de las 6:00.

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo Etapa 9

Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

km 30,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías