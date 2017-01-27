Camino Primitivo Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
Carretera Santiago, 216. Junto al puente romano del río Miño
Hostel Roots & Boots Lugo
Disponible sin conexión
5527
Carretera Santiago, 216. Junto al puente romano del río Miño
Lugo
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Felipe y Cristina
Observaciones: Construcción de 1914 con tres plantas y ático. Ofrecen servicio de cafetería en la planta baja, con desayunos y tapas a partir de las 6:00.
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 9
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
km 30,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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