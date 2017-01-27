Hostel Roots & Boots Lugo

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Felipe y Cristina

Observaciones: Construcción de 1914 con tres plantas y ático. Ofrecen servicio de cafetería en la planta baja, con desayunos y tapas a partir de las 6:00.