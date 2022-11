Hostel Mosteiro de Moraime

Lugar de Moraime, 2

Moraime (Concello de Muxía) 981 278 000 www.hostelmonasteriodemoraime.com

Propiedade do albergue: Explotacións Turísticas Canabal, SL

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Explotacións Turísticas Canabal, SL

Persoa encargada de atender o albergue: Ignacio Paz Varro

Observacións: Ensínase a Igrexa de San Xiao de Moraime: prezo 4 euros pax. De 09:00 a 16:00 horas, previa inscrición na nosa recepción. Todas as habitacións dispoñen de WIFI gratuíto, Locker individual e privado por liteira, mesilla no cabecero de cada liteira con punto de luz e de electricidade, aire acondicionado e exteriores con vistas dependendo da habitación, á igrexa ou ao campo. Os baños son compartidos (un de cabaleiros e outro de señoras) e equipados con secadores de mans, dispensadores de xabón e xel-champú, colgadores de toalla, etc. Pódense vender como individuais así como para grupos, incluíndo a opción de habitación completa. Dúas habitacións familiares de aluguer completo capacidade de 10 camas cada unha.