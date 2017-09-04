Hostel Monasterio de Moraime

Propiedad del albergue: Explotaciones Turísticas Canabal, SL

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Explotaciones Turísticas Canabal, SL

Persona encargada de atender el albergue: Ignacio Paz Barro

Observaciones: Se enseña la Iglesia de San Xiao de Moraime: precio 4 euros pax. De 09:00 a 16:00 horas, previa inscripción en nuestra recepción. Todas las habitaciones disponen de WIFI gratuito, Locker individual y privado por litera, mesilla en el cabecero de cada litera con punto de luz y de electricidad, aire acondicionado y exteriores con vistas dependiendo de la habitación, a la iglesia o al campo. Los baños son compartidos (uno de caballeros y otro de señoras) y equipados con secadores de manos, dispensadores de jabón y gel-champú, colgadores de toalla, etc. Se pueden vender como individuales así como para grupos, incluyendo la opción de habitación completa. Dos habitaciones familiares de alquiler completo capacidad de 10 camas cada una.