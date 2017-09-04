Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Moraimeko monasterioa
Moraime kalea, 2
Moraime (Muxiako Concello)
Aterpetxearen jabegoa: Turismo ustiategiak: Canabal, SL
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Turismo ustiategiak: Canabal, SL
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ignacio Paz Barro
Oharrak: Moraibeko San Xiao Eliza erakusten da: prezioa 4 euro pax. 09:00etatik 16:00etara, gure harrera-lekuan izena emanda. Gela guztiek dute doako WIFIa, Locker indibiduala eta pribatua, litera bakoitzeko; mahaitxoa, berriz, litilla bakoitzeko burualdean, argi-puntua eta elektrizitatea, aire girotua eta kanpotikoa, gelaren, elizaren edo zelaiaren arabera. Komunak partekatuak dira (zaldunak bata eta emakumezkoena bestea), eta eskuko lehorgailuez, xaboi-banatzailez eta gel-xanpuaz hornituta daude, eskuoihalezko esekitokiak, etab. Banaka eta taldeka saldu daitezke, baita gela osoa ere. Alokairuko familiarentzako bi gela, bakoitza 10 ohekoa.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Olbeiroa eta Muxia arteko etapa
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak