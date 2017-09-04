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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Muxia arteko etapa

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Moraimeko monasterioa

Konexiorik gabe erabilgarri
16
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Hostel monasterio de moraime

Moraime kalea, 2
Moraime (Muxiako Concello)

981 278000

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Turismo ustiategiak: Canabal, SL

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Turismo ustiategiak: Canabal, SL

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ignacio Paz Barro

Oharrak: Moraibeko San Xiao Eliza erakusten da: prezioa 4 euro pax. 09:00etatik 16:00etara, gure harrera-lekuan izena emanda. Gela guztiek dute doako WIFIa, Locker indibiduala eta pribatua, litera bakoitzeko; mahaitxoa, berriz, litilla bakoitzeko burualdean, argi-puntua eta elektrizitatea, aire girotua eta kanpotikoa, gelaren, elizaren edo zelaiaren arabera. Komunak partekatuak dira (zaldunak bata eta emakumezkoena bestea), eta eskuko lehorgailuez, xaboi-banatzailez eta gel-xanpuaz hornituta daude, eskuoihalezko esekitokiak, etab. Banaka eta taldeka saldu daitezke, baita gela osoa ere. Alokairuko familiarentzako bi gela, bakoitza 10 ohekoa.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Olbeiroa eta Muxia arteko etapa Etapa 4

Olbeiroa eta Muxia arteko etapa

km 32,5
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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