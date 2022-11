Hostel Monestir de Moraime

Lloc de Moraime, 2

Moraime (Concello de Muxía) 981 278 000 www.hostelmonasteriodemoraime.com

Propietat de l'alberg: Explotacions Turístiques Canabal, SL

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Explotacions Turístiques Canabal, SL

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ignacio Paz Escombro

Observacions: S'ensenya l'Església de Sant Xiao de Moraime: preu 4 euros pax. De 09:00 a 16:00 hores, prèvia inscripció en la nostra recepció. Totes les habitacions disposen de WIFI gratuït, Locker individual i privat per llitera, mesilla en el cabecero de cada llitera amb punt de llum i d'electricitat, aire condicionat i exteriors amb vista depenent de l'habitació, a l'església o al camp. Els banys són compartits (un de cavallers i un altre de senyores) i equipats amb assecadors de mans, dispensadores de sabó i gel-xampú, colgadores de tovallola, etc. Es poden vendre com a individuals així com per a grups, incloent l'opció d'habitació completa. Dues habitacions familiars de lloguer complet capacitat de 10 llits cadascuna.