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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Muxía

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Hostel Monestir de Moraime

Disponible sense connexió
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Hostel monasterio de moraime

Lloc de Moraime, 2
Moraime (Concello de Muxía)

981 278 000

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Explotacions Turístiques Canabal, SL

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Explotacions Turístiques Canabal, SL

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ignacio Paz Escombro

Observacions: S'ensenya l'Església de Sant Xiao de Moraime: preu 4 euros pax. De 09:00 a 16:00 hores, prèvia inscripció en la nostra recepció. Totes les habitacions disposen de WIFI gratuït, Locker individual i privat per llitera, mesilla en el cabecero de cada llitera amb punt de llum i d'electricitat, aire condicionat i exteriors amb vista depenent de l'habitació, a l'església o al camp. Els banys són compartits (un de cavallers i un altre de senyores) i equipats amb assecadors de mans, dispensadores de sabó i gel-xampú, colgadores de tovallola, etc. Es poden vendre com a individuals així com per a grups, incloent l'opció d'habitació completa. Dues habitacions familiars de lloguer complet capacitat de 10 llits cadascuna.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa d'Olveiroa a Muxía Etapa 4

Etapa d'Olveiroa a Muxía

km 32,5
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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