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Camiño Primitivo Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

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Four Rooms Hostel

Dispoñible sen conexión
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Four Rooms Hostel

Rúa Primavera 42 / entrada Carril Caiñós
Lugo

640059338

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: J.Fernando Branco Castro

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Fernando

Observacións: Pódese acceder ás instalacións por unhas escaleiras que hai na Plza. Do Camiño Primitivo, segundo crúzase Avda. Fontiñas

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo Etapa 9

Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

km 30,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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