Camí Primitiu Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
Rúa Primavera 42 / entrada Carril Caiñós
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Four Rooms Hostel
Disponible sense connexió
10
Rúa Primavera 42 / entrada Carril Caiñós
Lugo
Propietat de l'alberg: J.Fernando Blanco Castro
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fernando
Observacions: Es pot accedir a les instal·lacions per unes escales que hi ha en la Plza. Del Camí Primitiu, segons es creua Av. Fontiñas
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 9
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
km 30,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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