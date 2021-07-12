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Camí Primitiu Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

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Four Rooms Hostel

Disponible sense connexió
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Four Rooms Hostel

Rúa Primavera 42 / entrada Carril Caiñós
Lugo

640059338

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: J.Fernando Blanco Castro

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fernando

Observacions: Es pot accedir a les instal·lacions per unes escales que hi ha en la Plza. Del Camí Primitiu, segons es creua Av. Fontiñas

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo Etapa 9

Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

km 30,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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