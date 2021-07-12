Bide Primitiboa Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa
Rúa Primavera 42 / Caiñós erreiko sarrera
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Four Rooms Hostel
Konexiorik gabe erabilgarri
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Rúa Primavera 42 / Caiñós erreiko sarrera
Lugo
Aterpetxearen jabegoa: J. Fernando Blanco Castro
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fernando
Oharrak: Plazan dauden eskaileretatik sar daiteke instalazioetara. Bide Primitibotik, Fontinak
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 9
Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa
km 30,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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