Camino Primitivo Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
Rúa Primavera 42 / entrada Carril Caiñós
Four Rooms Hostel
Disponible sin conexión
71
Rúa Primavera 42 / entrada Carril Caiñós
Lugo
Propiedad del albergue: J.Fernando Blanco Castro
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Fernando
Observaciones: Se puede acceder a las instalaciones por unas escaleras que hay en la Plza. Del Camino Primitivo, según se cruza Avda. Fontiñas
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 9
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
km 30,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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