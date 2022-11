Rúa Ondinas 19

Salas 0034 673 914 308 / 0034 984285237 www.casasueno.es

Propiedade do albergue: XAVIER ESCOLANO RIBA

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: O PROPIETARIO

Persoa encargada de atender o albergue: XAVIER ESCOLANO RIBA

Observacións: Nota: Debido ás restricións e aforamento limitado impostas vémonos obrigados a subir o prezo do aloxamento. O prezo da litera será de 15 euros + 2 euros, si desexan o kit de saba de tea e manta lavadas a 60º C.O prezo do almorzo é 5 euros e o menú de peregrino 15 euros.Temos opcións vegetarianas e facemos ceas comunitarias.Somos Patri & Xavi, dous peregrinos que un bo día xuntaron os seus pasos, namoráronse, e viven o seu Soño no Camiño. Ofrecemos servizos e produtos de calidade nun ambiente acolledor e familiar. O albergue ten a forma dunha cova encaixada na montaña co seu frontal totalmente acristalada, e goza de ventilación e luz naturais. A construción é un proxecto ecolóxico paira minimizar o consumo de enerxía eléctrica e permitir o emprego de formas alternativas de enerxía. A rutina de Casa Soño tamén é ecolóxica con manutención de horto propio que abastece o seu bar-restaurante, con cheminea paira os días fríos ademais de calefacción e una ampla zona axardinada. Paira os peregrinos o gran diferencial de noso albergue consiste en: durmir, comer, usar o servizo de lavandaría, lavar a bici e relaxarse e descansar, todo en un mesmo lugar, agradable e natural. A poucos pasos do centro histórico de Salas, e ao pé do bosque do Camiño, xa en dirección á próxima etapa.Nota: No mesmo solar contamos con hotel de tres estrelas certificado Passivhaus con 10 habitacións.