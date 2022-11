Carrer Ondinas 19

Salas 0034 673 914 308 / 0034 984285237 www.casasueno.es

Propietat de l'alberg: XAVIER ESCOLANO RIBA

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: EL PROPIETARI

Persona encarregada d’atendre l'alberg: XAVIER ESCOLANO RIBA

Observacions: Nota: A causa de les restriccions i aforament limitat imposades ens veiem obligats a pujar el preu de l'allotjament. El preu de la llitera serà de 15 euros + 2 euros, si desitgen el kit de llençol de tela i manta rentades a 60 °C.El preu del desdejuni és 5 euros i el menú de pelegrí 15 euros.Tenim opcions vegetarianes i fem sopars comunitaris.Som Patri & Xavi, dos pelegrins que un bon dia van ajuntar els seus passos, es van enamorar, i viuen el seu Somni en el Camí. Oferim serveis i productes de qualitat en un ambient acollidor i familiar. L'alberg té la forma d'una cova encastada a la muntanya amb el seu frontal totalment envidrada, i gaudeix de ventilació i llum naturals. La construcció és un projecte ecològic per a minimitzar el consum d'energia elèctrica i permetre l'ús de formes alternatives d'energia. La rutina de Casa Somni també és ecològica amb manutenció d'hort propi que proveeix el seu bar-restaurant, amb xemeneia per als dies freds a més de calefacció i una àmplia zona enjardinada. Per a els pelegrins el gran diferencial del nostre alberg consisteix en: dormir, menjar, usar el servei de bugaderia, rentar la bici i relaxar-se i descansar, tot en un mateix lloc, agradable i natural. A pocs passos del centre històric de Salas, i al peu del bosc del Camí, ja en direcció a la pròxima etapa.Nota: En el mateix solar comptem amb hotel de tres estrelles certificat Passivhaus amb 10 habitacions.