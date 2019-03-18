Casa Sueño
Calle Ondinas 19
Salas
Propiedad del albergue: PATRICIA BARBI COSTA
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: EL PROPIETARIO
Persona encargada de atender el albergue: PATRICIA BARBI COSTA
Observaciones: El precio de la litera será de 15 euros + 2 euros, si desean el kit de sábana de tela y manta lavadas a 60º C. El precio del desayuno es 7 euros y el menú de peregrino 17 euros. Tenemos opciones vegetarianas y hacemos cenas comunitarias. Somos Patri & Xavi, dos peregrinos que un buen día juntaron sus pasos, se enamoraron, y viven su Sueño en el Camino. Ofrecemos servicios y productos de calidad en un ambiente acogedor y familiar. El albergue tiene la forma de una cueva empotrada en la montaña con su frontal totalmente acristalada, y goza de ventilación y luz naturales. La construcción es un proyecto ecológico para minimizar el consumo de energía eléctrica y permitir el empleo de formas alternativas de energía. La rutina de Casa Sueño también es ecológica con manutención de huerto propio que abastece su bar-restaurante, con chimenea para los días fríos además de calefacción y una amplia zona ajardinada. Para los peregrinos el gran diferencial de nuestro albergue consiste en: dormir, comer, usar el servicio de lavandería, lavar la bici y relajarse y descansar, todo en un mismo lugar, agradable y natural. A pocos pasos del centro histórico de Salas, y al pie del bosque del Camino, ya en dirección a la próxima etapa.Nota: En el mismo solar contamos con hotel de tres estrellas certificado Passivhaus con 10 habitaciones.
Camino Primitivo
Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
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