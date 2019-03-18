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Bide Primitiboa Etapa: Villapañadatik Salasera

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Lo-etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
14
0
Salas

Ondinas kalea 19
Aretoak

0034 673 914 308 / 0034 984285237

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: XAVIER ESCOLANO RIBA

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: JABEA

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: XAVIER ESCOLANO RIBA

Oharrak: Oharra: Ezarritako murrizketa eta edukiera mugatuak direla eta, ostatuaren prezioa igo beharrean gaude. Literaren prezioa 15 euro + 2 euro izanen da, oihalezko izararen kita eta 60 °C-an garbitutako manta nahi izanez gero. Gosariaren prezioa 5 euro da eta erromesaren menua 15 euro. Aukera begetarianoak ditugu, eta afari komunitarioak egiten ditugu. Patri & Xavi gara, bi erromes, egun batean beren urratsak elkartu, maitemindu eta bidean bizi duten ametsa. Kalitatezko zerbitzu eta produktuak eskaintzen ditugu giro eroso eta familiarrean. Aterpetxeak koba baten forma du, mendian sartua eta aurrealdea erabat kristalduna, eta aireztapena eta argi naturala ditu.Eraikuntza proiektu ekologikoa da, energia elektrikoaren kontsumoa gutxitzeko eta energia alternatiboak erabiltzeko. Casa Lo-ren errutina ekologikoa ere bada, ostatu-jatetxea hornitzen duen baratzeko mantenuarekin, egun hotzetarako tximiniarekin, berogailuarekin eta lorategi zabalarekin.Erromesentzat, gure aterpetxearen bereizgarri nagusia honako hau da: lo egin, jan, ikuztegiko zerbitzua erabili, bizikleta garbitu eta erlaxatu eta atseden hartu, dena leku berean, atsegina eta naturala. Salasko zentro historikotik oso gertu, eta Bideko basoaren ondoan, hurrengo etaparako bidean. Oharra: Orube berean, Passivhaus ziurtagiria duten hiru izarreko hotela dugu, 10 gelarekin.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Etapa: Villapañadatik Salasera Etapa 2

Etapa: Villapañadatik Salasera

km 20,2
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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