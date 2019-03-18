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Lo-etxea
Ondinas kalea 19
Aretoak
Aterpetxearen jabegoa: XAVIER ESCOLANO RIBA
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: JABEA
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: XAVIER ESCOLANO RIBA
Oharrak: Oharra: Ezarritako murrizketa eta edukiera mugatuak direla eta, ostatuaren prezioa igo beharrean gaude. Literaren prezioa 15 euro + 2 euro izanen da, oihalezko izararen kita eta 60 °C-an garbitutako manta nahi izanez gero. Gosariaren prezioa 5 euro da eta erromesaren menua 15 euro. Aukera begetarianoak ditugu, eta afari komunitarioak egiten ditugu. Patri & Xavi gara, bi erromes, egun batean beren urratsak elkartu, maitemindu eta bidean bizi duten ametsa. Kalitatezko zerbitzu eta produktuak eskaintzen ditugu giro eroso eta familiarrean. Aterpetxeak koba baten forma du, mendian sartua eta aurrealdea erabat kristalduna, eta aireztapena eta argi naturala ditu.Eraikuntza proiektu ekologikoa da, energia elektrikoaren kontsumoa gutxitzeko eta energia alternatiboak erabiltzeko. Casa Lo-ren errutina ekologikoa ere bada, ostatu-jatetxea hornitzen duen baratzeko mantenuarekin, egun hotzetarako tximiniarekin, berogailuarekin eta lorategi zabalarekin.Erromesentzat, gure aterpetxearen bereizgarri nagusia honako hau da: lo egin, jan, ikuztegiko zerbitzua erabili, bizikleta garbitu eta erlaxatu eta atseden hartu, dena leku berean, atsegina eta naturala. Salasko zentro historikotik oso gertu, eta Bideko basoaren ondoan, hurrengo etaparako bidean. Oharra: Orube berean, Passivhaus ziurtagiria duten hiru izarreko hotela dugu, 10 gelarekin.
Bide Primitiboa
Etapa: Villapañadatik Salasera
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak