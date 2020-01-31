Camiño Sanabrés Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria
Rúa A Escola Nº 20
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Casa Rural Azul Sanabria
Dispoñible sen conexión
30
Rúa A Escola Nº 20
Entrepeñas de Sanabria
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Propietarios
Persoa encargada de atender o albergue: Dominga Pérez
Observacións: Azul Sanabria é una pequena Casa Rural recentemente restaurada seguindo o estilo arquitectónico da zona.
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 4
Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria
km 40,5
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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