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Camiño Sanabrés Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

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Casa Rural Azul Sanabria

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Rúa A Escola Nº 20
Entrepeñas de Sanabria

(+34) 676 653 466

domiperez314hotmail.com

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Propietarios

Persoa encargada de atender o albergue: Dominga Pérez

Observacións: Azul Sanabria é una pequena Casa Rural recentemente restaurada seguindo o estilo arquitectónico da zona.

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria Etapa 4

Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

km 40,5
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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