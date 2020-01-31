Camí Sanabrés Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria
Carrer L'Escola Núm. 20
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Casa Rural Blava Sanabria
Disponible sense connexió
30
Carrer L'Escola Núm. 20
Entrepeñas de Sanabria
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Propietaris
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Dominga Pérez
Observacions: Blau Sanabria és una petita Casa Rural recentment restaurada seguint l'estil arquitectònic de la zona.
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 4
Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria
km 40,5
Temps 10H 15’
Dificultat alta
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