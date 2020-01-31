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Camino Sanabrés Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria

Casa Rural Azul Sanabria

Disponible sin conexión
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Calle La Escuela Nº 20
Entrepeñas de Sanabria

(+34) 676 653 466

[email protected]

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Propietarios

Persona encargada de atender el albergue: Dominga Pérez

Observaciones: Azul Sanabria es una pequeña Casa Rural recientemente restaurada siguiendo el estilo arquitectónico de la zona.

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria Etapa 4

Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria

km 40,5
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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