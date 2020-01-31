Camino Sanabrés Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria
Calle La Escuela Nº 20
Casa Rural Azul Sanabria
Disponible sin conexión
101
Calle La Escuela Nº 20
Entrepeñas de Sanabria
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Propietarios
Persona encargada de atender el albergue: Dominga Pérez
Observaciones: Azul Sanabria es una pequeña Casa Rural recientemente restaurada siguiendo el estilo arquitectónico de la zona.
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 4
Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria
km 40,5
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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