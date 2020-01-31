Sanabriako Bidea Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria
La Escuela kalea, 20
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Sanabria landetxe urdina
Konexiorik gabe erabilgarri
30
La Escuela kalea, 20
Sanabriako entrepeñak
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jabeak
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Dominga Pérez
Oharrak: Azul Sanabria landa-etxe txiki bat da, berriki zaharberritua, inguruko estilo arkitektonikoari jarraituz.
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 4
Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria
km 40,5
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
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