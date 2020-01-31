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Sanabriako Bidea Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria

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Sanabria landetxe urdina

Konexiorik gabe erabilgarri
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La Escuela kalea, 20
Sanabriako entrepeñak

(+34) 676 653 466

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jabeak

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Dominga Pérez

Oharrak: Azul Sanabria landa-etxe txiki bat da, berriki zaharberritua, inguruko estilo arkitektonikoari jarraituz.

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria Etapa 4

Etapa: Rionegro Del Puente a Puebla de Sanabria

km 40,5
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
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