Camiño Primitivo Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
C/ Rúa Pintor Corredoira, 4
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Albergue Xuvenil Lug2
Dispoñible sen conexión
580
C/ Rúa Pintor Corredoira, 4
Lugo
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada
Persoa encargada de atender o albergue: Iria, Javier e Marcial
Observacións:
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 9
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
km 30,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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