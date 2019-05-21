Bide Primitiboa Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa
Rudoira Margolariaren kalea, 4
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Lug2 gazte aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
580
Rudoira Margolariaren kalea, 4
Lugo
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Iria, Javier eta Marcial
Oharrak:
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 9
Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa
km 30,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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